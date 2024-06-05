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Здорожчання пального в Україні — експерт розповів, якими будуть ціни на бензин

5 червня 2024 11:19
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Генеральний директор мережі АЗС Леонід Косянчук розповів про підвищення акцизів на паливо
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Незабаром бензин в Україні подорожчає на 1,50 грн, а дизель на 1,85 грн. Це станеться через підвищення акцизів на пальне, на думку експертів, його можна було б уникнути.

Про це повідомив генеральний директор мережі АЗС Леонід Косянчук в ефірі Київ24.

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На думку Косянчука, підвищення акцизів у тому вигляді, в якому воно було ухвалено в першому читанні, створить передумови до незначного подорожчання у другому півріччі 2024 року.

"Це 1,50 грн на бензин та 1,82-1,85 грн на дизель. Поки що ми бачимо, що прийняли підвищення ціни на газ на 3,6 євро за 1000 літрів, це десь 10-15 копійок", — додав експерт.

Також бізнесмен зазначив, що підвищення акцизів — це вимога європейської директиви. Втім, за словами Косянчука, ця директива стосується членів ЄС, а Україна не входить до складу Європейського союзу.

"Але де Євросоюз, а де ми, й чи збираються нас до 2028 року туди прийняти. Ми могли б обійтися без цього підвищення, якби менше прилипало з бюджету до брудних рук", — підкреслив Косянчук.

Нагадаємо, експерти розкритикували підвищення цін на пальне в Україні. За їхніми словами, якщо в Україні акцизи на паливо будуть підвищені до запропонованого Кабміном рівня, акциз на автогаз стане найвищим у Європі.

Раніше ми повідомляли, що в Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.

бензин
ціни в Україні
АЗС
гроші
дизпаливо
ринок пального

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