Если в Украине поднимут акцизы на горючее, то акциз на автогаз будет самым высоким в Европе.

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно в Верховной Раде был зарегистрирован Законопроект №11256, предусматривающий поэтапное ежегодное повышение акцизов на горючее в Украине. Впрочем, эксперты отмечают, что такое повышение не соответствует директиве Евросоюза и требует корректировки.

Об этом сообщает Today.ua.

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Законопроект №11256 был зарегистрирован в Верховной Раде 13 мая 2024 года. Документ предусматривает ежегодное поэтапное повышение акцизов на горючее в Украине до 2028 года.

Так, с 1 июля 2024 г. предлагается увеличить акциз на бензин с 213 до 242 евро за 1000 литров, на дизельное топливо — со 139 до 177 евро за 1000 литров, а на автогаз — с 52 до 55 евро за 1000 литров.

До 1 января 2028 года акциз на бензин должен составлять 359 евро за 1000 литров, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 литров, а на автогаз — 277 евро за 1000 литров. В пояснительной записке говорится, что повышение акцизов на топливо до уровня европейских стран требуется в соответствии с директивой Европейского Парламента и Совета 96/92/ЕС.

При этом эксперты аналитического агентства "НефтеРынок" указывают, что эта директива устанавливает соотношение минимальных акцизов на бензин и сжиженный газ на уровне 18,63%, в то время как в Украине это соотношение составляет 24,36%.

Кроме того, директива допускает полное или частичное освобождение от налогов более экологических видов энергоресурсов, включая автогаз. Таким образом, по мнению аналитиков, акциз на автогаз следует снизить, а не повышать.

Эксперт "НефтеРынка" Александр Сиренко отметил, что если в Украине акцизы на топливо будут повышены до предложенного Кабмином уровня, акциз на автогаз станет самым высоким в Европе.

Первый этап увеличения акцизов на горючее в Украине должен начаться 1 июля 2024 года. Однако народные депутаты Верховной Рады еще не приняли законопроект №11256 даже в первом чтении. Скорее всего, этот документ будет принят в ускоренном порядке.

Сиренко считает, что после увеличения акциза на топливо 1 июля 2024 розничная цена автогаза поднимется примерно на 5 грн за литр и окажется на отметке около 33 грн за литр. В настоящее время средняя стоимость автогаза составляет 26,60 грн/л, а в Черниговской и Полтавской областях уже превышает 27 грн/л.

Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал детали законопроекта, касающегося повышения акцизов на горючее в Украине. Документ был поддержан рабочей группой Верховной Рады.

Ранее мы сообщали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнесов.