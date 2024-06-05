Генеральный директор сети АЗС Леонид Косянчук рассказал о повышении акцизов на топливо

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В скором времени бензин в Украине подорожает на 1,50 грн, а дизель на 1,85 грн. Это произойдет из-за повышения акцизов на горючее, по мнению экспертов, его можно было бы избежать.

Об этом сообщил генеральный директор сети АЗС Леонид Косянчук в эфире Киев24.

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В чем причина повышения акцизов на горючее

По мнению Косянчука, повышение акцизов в том виде, в котором оно было принято в первом чтении, создаст предпосылки к незначительному подорожанию во втором полугодии 2024 года.

"Это 1,50 грн на бензин и 1,82-1,85 грн на дизель. Пока мы видим, что приняли повышение цены на газ на 3,6 евро за 1000 литров, это где-то 10-15 копеек", — добавил эксперт.

Также бизнесмен отметил, что повышение акцизов — это требование европейской директивы. Однако, по словам Косянчука, эта директива касается членов ЕС, а Украина не входит в состав Европейского союза.

"Но где Евросоюз, а где мы, и собираются ли нас до 2028 года туда принять. Мы могли бы обойтись без этого повышения, если бы меньше прилипало из бюджета к грязным рукам", — подчеркнул Косянчук.

Напомним, эксперты раскритиковали повышение цен на топливо в Украине. По их словам, если в Украине акцизы на топливо будут повышены до предложенного Кабмином уровня, акциз на автогаз станет самым высоким в Европе.

Ранее мы сообщали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнесов.