Затримка зарплати під час воєнного стану — які діють правила у 2025 році

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

В Україні під час воєнного стану продовжує повноцінно діяти законодавство у питанні виплати заробітної плати в рамках трудових відносин між працівниками та компаніями. Відомо, чи можуть роботодавці не дотримуватися термінів у нарахуванні коштів.

Це прописано у ст. 115 Кодексі законів про працю України та ст. 24 закону "Про оплату праці".

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Згідно з правилами, всі норми продовжують діяти під час воєнного стану, у зв'язку з цим підприємства та фізособи підприємці, які використовують найману працю, повинні дотримуватися визначених термінів виплати зарплати, як і в мирний час.

Так, кошти мають виплачувати роботодавці працівникам регулярно в робочі дні у терміни, прописані у колективному договорі або нормативному акті, погодженому із виборним органом первинної профспілкової організації. При цьому це потрібно так само робити не рідше двох разів на місяць, а проміжок часу між виплатами не повинен перевищувати 16 календарних днів, а також не пізніше семи днів після завершення періоду, за який виплачується зарплата.

Як йдеться у ст. 10 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", роботодавець мусить вживати всі можливі заходи, щоб вчасно виплачувати працівникам заробітну плату.

Штрафи за порушення термінів виплати зарплати

У ст. 265 Кодексу законів про працю вказано, що за порушення термінів виплати зарплатні у більш ніж місяць чи виплату не в повному обсязі загрожують штрафні санкції.

Сума штрафу дорівнює трикратному розміру мінімальної зарплати на момент виявлення порушення. Тобто у 2025 році сума становитиме 24 тис. гривень, оскільки "мінімалка" залишилась на рівні — 8 тис. гривень.

Нагадаємо, існують особливості оплати понаднормової роботи на об'єктах критичної інфраструктури у період воєнного стану. Роботодавці можуть збільшувати нормальну тривалість робочого часу до 60 годин на тиждень.

Також повідомлялося, чи оплачуються цьогоріч дні тимчасової непрацездатності, якщо хвороба працівника припала на період відпочинку. За таких обставин можуть перенести днів відпустки.