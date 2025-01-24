Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Затримка зарплати під час війни — що важливо знати arrow

Затримка зарплати під час війни — що важливо знати

24 січня 2025 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Затримка зарплати під час воєнного стану — які діють правила у 2025 році
Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні під час воєнного стану продовжує повноцінно діяти законодавство у питанні виплати заробітної плати в рамках трудових відносин між працівниками та компаніями. Відомо, чи можуть роботодавці не дотримуватися термінів у нарахуванні коштів.

Це прописано у ст. 115 Кодексі законів про працю України та ст. 24 закону "Про оплату праці".

Читайте також:

Чи може затримуватись виплата зарплати під час війни

Згідно з правилами, всі норми продовжують діяти під час воєнного стану, у зв'язку з цим підприємства та фізособи підприємці, які використовують найману працю, повинні дотримуватися визначених термінів виплати зарплати, як і в мирний час.

Так, кошти мають виплачувати роботодавці працівникам регулярно в робочі дні у терміни, прописані у колективному договорі або нормативному акті, погодженому із виборним органом первинної профспілкової організації. При цьому це потрібно так само робити не рідше двох разів на місяць, а проміжок часу між виплатами не повинен перевищувати 16 календарних днів, а також не пізніше семи днів після завершення періоду, за який виплачується зарплата.

Як йдеться у ст. 10 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", роботодавець мусить вживати всі можливі заходи, щоб вчасно виплачувати працівникам заробітну плату.

Штрафи за порушення термінів виплати зарплати

У ст. 265 Кодексу законів про працю вказано, що за порушення термінів виплати зарплатні у більш ніж місяць чи виплату не в повному обсязі загрожують штрафні санкції.

Сума штрафу дорівнює трикратному розміру мінімальної зарплати на момент виявлення порушення. Тобто у 2025 році сума становитиме 24 тис. гривень, оскільки "мінімалка" залишилась на рівні — 8 тис. гривень.

Нагадаємо, існують особливості оплати понаднормової роботи на об'єктах критичної інфраструктури у період воєнного стану. Роботодавці можуть збільшувати нормальну тривалість робочого часу до 60 годин на тиждень.

Також повідомлялося, чи оплачуються цьогоріч дні тимчасової непрацездатності, якщо хвороба працівника припала на період відпочинку. За таких обставин можуть перенести днів відпустки.

зарплати виплати робота працівники роботодавці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:37 Продавав гранати на вокзалі — на Одещині затримали горе-ділка

14:33 У США схвалили новий спосіб лікування депресії

14:30 Затримка зарплати під час війни — що важливо знати

14:28 Росія атакувала Бровари — місцеві поділились деталями обстрілу

14:24 Побиття 12-річної у Білій Церкві — один із нападників втік

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:08 Одещина у трійці лідерів за кількістю п'яних водіїв

13:55 Пєсков зробив заяву щодо потенційної зустрічі Трампа та Путіна

13:47 У Харкові чоловік підробив посвідчення водія — суд його покарав

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

13:34 Посадовець-хабарник з Одещини повернувся на роботу після скандалу

14:37 Продавав гранати на вокзалі — на Одещині затримали горе-ділка

14:33 У США схвалили новий спосіб лікування депресії

14:30 Затримка зарплати під час війни — що важливо знати

14:28 Росія атакувала Бровари — місцеві поділились деталями обстрілу

14:24 Побиття 12-річної у Білій Церкві — один із нападників втік

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:08 Одещина у трійці лідерів за кількістю п'яних водіїв

13:55 Пєсков зробив заяву щодо потенційної зустрічі Трампа та Путіна

13:47 У Харкові чоловік підробив посвідчення водія — суд його покарав

13:34 Посадовець-хабарник з Одещини повернувся на роботу після скандалу

13:33 Скандал у 155-й бригаді — у списках на навчання були ухилянти

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати