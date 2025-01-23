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Понаднормова робота — які правила під час війни

23 січня 2025 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Робота на підприємствах критичної інфраструктури — як оплачують понаднормовий час
Працівник на заводі. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні підприємства критичної інфраструктури мають право збільшувати нормальну тривалість робочого часу у період воєнного стану до 60 годин на тиждень. Відомо, чи передбачена оплата понаднормової роботи таких працівників.

Це прописано в Законі №2136 "Про особливості трудових відносин під час воєнного стану".

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Особливості оплати понаднормової роботи на об'єктах критичної інфраструктури

Згідно зі статтею 6 відповідного закону, для підприємств критичної інфраструктури, де громадяни працюють зі скороченою тривалістю робочого часу, під час війни тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на тиждень.

При цьому, якщо роботодавець збільшує тривалість роботи для таких працівників до 60 або 40 годин, це не буде вважатися понаднормовою роботою. У зв'язку з цим оплачувати працю потрібно у розмірі, збільшеному пропорційно до підвищення норми праці.

Працівників, яким відповідно до Закону "Про особливості трудових відносин під час воєнного стану" встановили збільшену тривалість робочого часу, можна залучати до понаднормових робі виключно з дотриманням вимог статей 62, 63, 64, 106 Кодексу законів про працю.

Понаднормова робота на звичайних підприємствах

Що стосується працівників підприємств, які не належать до об’єктів критичної інфраструктури, такі роботодавці позбавлені права підвищувати тривалість роботи. Компанії мають дотримуватися вимог щодо робочого часу, прописаних у статях 50, 51 Кодекс законів про працю України (КЗпП).

Застосування понаднормової роботи регулює КЗпП, а закон №2136 протягом воєнного стану в частині регулювання таких робіт не передбачає норми ч. 1 ст. 65 трудового кодексу.

Під час воєнного стану норма, за якою понаднормові роботи не можуть перевищувати для працівників чотири години упродовж двох днів підряд і 120 годин на рік, не діє.

Як пояснюють фахівці Федерації профспілок, не можна залучати працівників до роботи, не дотримуючись:

  • розмежування робочого часу упродовж тижня;
  • тривалості робочого часу;
  • перерви на відпочинок.

Раніше повідомлялося, що на кінець грудня минулого року сягнуло історичного мінімуму число офіційно зареєстрованих безробітних в Україні. Переважна більшість людей, які стоять на біржі праці — жінки (близько 80%).

Також ми писали, чи оплачуються у 2025 році дні тимчасової непрацездатності, якщо період хвороби припав на час відпочинку. У такому разі можливе перенесення днів відпустки.

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