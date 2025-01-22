Хвороба під час відпустки — чи оплатять лікарняні у 2025 році

Лікар виписує електронний лікарняний у кабінеті. Фото: Freepik

В рамках українського трудового законодавства працівники мають право на щорічну оплачувану відпустку та лікарняні. Відомо, чи оплачуються дні тимчасової непрацездатності у разі, якщо період хвороби людини припав на час відпочинку у 2025 році.

Відповідне питання регулює стаття 78 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

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Згідно зі статтею КЗпП, період тимчасової непрацездатності людини, засвідченого у встановленому порядку, не може належати до щорічних відпусток.

Проте в таких випадках невикористані дні відпустки мають бути надані:

у вигляді продовження відпустки;

у вигляді перенесення залишку відпустки на інший період.

У разі перенесення днів відпустки — це можливо у межах наступного року після закінчення поточного, коли було надано відпустку.

Чи оплачуються лікарняні під час відпустки у 2025 році

Рішення про продовження чи перенесення періоду відпустки має відбуватися за згодою працівника та роботодавця. У такому випадку необхідно сповістити про невикористані дні відпустки та домовитись про перенесення на бажаний термін, вказавши причини.

"Роботодавець має видати наказ про продовження або перенесення відпустки. Підставами для такого наказу є листок непрацездатності та заява працівника. Відпустку продовжують або переносять на кількість календарних днів хвороби, що припадають на період відпустки", — випливає з кодексу.

У разі хвороби людини у період відпустки допомога надається у порядку та розмірах, передбачених законом. Відповідне питання описане в абзаці 5 ч. 2 ст. 22 закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Виплата лікарняних у 2025 році передбачена законом про державний кошторис.

Час тимчасової непрацездатності у період перебування працівника у щорічній відпустці оплачується у звичному порядку:

перші п'ять днів — за рахунок роботодавця;

решта днів — за рахунок Фонду соцстрахування.

Якщо за рік до настання страхового випадку у працівника нема пів року стажу, розмір середньоденної виплати за лікарняним становитиме не більше 262 грн (8 тис. гривень/30,44), а найбільша середньоденна виплата — 3,94 тис. грн (120 млн грн/30,44).

Раніше ми розповідали, як надаються відпустки, якщо робота віддалена і ненормований графік. Якщо в письмовому трудовому договорі про це вказано, то співробітник має право її вимагати.

Також ми писали, що українці можуть брати відпустки без збереження заробітної плати. Відповідним правом можна скористатися у разі смерті родича.