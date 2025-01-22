Хвороба під час відпустки — чи оплатять лікарняні у 2025 році

Лікарняні під час відпустки — чи оплачують у 2025 році
В рамках українського трудового законодавства працівники мають право на щорічну оплачувану відпустку та лікарняні. Відомо, чи оплачуються дні тимчасової непрацездатності у разі, якщо період хвороби людини припав на час відпочинку у 2025 році.
Відповідне питання регулює стаття 78 Кодексу законів про працю України (КЗпП).
Що робити, якщо хвороба припала на час відпустки
Згідно зі статтею КЗпП, період тимчасової непрацездатності людини, засвідченого у встановленому порядку, не може належати до щорічних відпусток.
Проте в таких випадках невикористані дні відпустки мають бути надані:
- у вигляді продовження відпустки;
- у вигляді перенесення залишку відпустки на інший період.
У разі перенесення днів відпустки — це можливо у межах наступного року після закінчення поточного, коли було надано відпустку.
Чи оплачуються лікарняні під час відпустки у 2025 році
Рішення про продовження чи перенесення періоду відпустки має відбуватися за згодою працівника та роботодавця. У такому випадку необхідно сповістити про невикористані дні відпустки та домовитись про перенесення на бажаний термін, вказавши причини.
"Роботодавець має видати наказ про продовження або перенесення відпустки. Підставами для такого наказу є листок непрацездатності та заява працівника. Відпустку продовжують або переносять на кількість календарних днів хвороби, що припадають на період відпустки", — випливає з кодексу.
У разі хвороби людини у період відпустки допомога надається у порядку та розмірах, передбачених законом. Відповідне питання описане в абзаці 5 ч. 2 ст. 22 закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
Виплата лікарняних у 2025 році передбачена законом про державний кошторис.
Час тимчасової непрацездатності у період перебування працівника у щорічній відпустці оплачується у звичному порядку:
- перші п'ять днів — за рахунок роботодавця;
- решта днів — за рахунок Фонду соцстрахування.
Якщо за рік до настання страхового випадку у працівника нема пів року стажу, розмір середньоденної виплати за лікарняним становитиме не більше 262 грн (8 тис. гривень/30,44), а найбільша середньоденна виплата — 3,94 тис. грн (120 млн грн/30,44).
Раніше ми розповідали, як надаються відпустки, якщо робота віддалена і ненормований графік. Якщо в письмовому трудовому договорі про це вказано, то співробітник має право її вимагати.
Також ми писали, що українці можуть брати відпустки без збереження заробітної плати. Відповідним правом можна скористатися у разі смерті родича.
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