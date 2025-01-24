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Задержка зарплаты во время войны — что важно знать

24 января 2025 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Задержка зарплаты во время военного положения — какие действуют правила в 2025 году
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине во время военного положения продолжает полноценно действовать законодательство в вопросе выплаты заработной платы в рамках трудовых отношений между работниками и компаниями. Известно, могут ли работодатели не соблюдать сроки в начислении средств.

Это прописано в ст. 115 Кодекса законов о труде Украины и ст. 24 закона "Об оплате труда".

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Согласно правилам, все нормы продолжают действовать во время военного положения, в связи с этим предприятия и физлица предприниматели, использующие наемный труд, должны придерживаться определенных сроков выплаты зарплаты, как и в мирное время.

Так, средства должны выплачивать работодатели работникам регулярно в рабочие дни в сроки, прописанные в коллективном договоре или нормативном акте, согласованном с выборным органом первичной профсоюзной организации. При этом это нужно так же делать не реже двух раз в месяц, а промежуток времени между выплатами не должен превышать 16 календарных дней, а также не позднее семи дней после завершения периода, за который выплачивается зарплата.

Как говорится в ст. 10 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", работодатель должен принимать все возможные меры, чтобы вовремя выплачивать работникам заработную плату.

Штрафы за нарушение сроков выплаты зарплаты

В ст. 265 Кодекса законов о труде указано, что за нарушение сроков выплаты зарплаты в более чем месяц или выплату не в полном объеме грозят штрафные санкции.

Сумма штрафа равна трехкратному размеру минимальной зарплаты на момент выявления нарушения. То есть в 2025 году сумма составит 24 тыс. гривен, поскольку "минималка" осталась на уровне 8 тыс. гривен.

Напомним, существуют особенности оплаты сверхурочной работы на объектах критической инфраструктуры в период военного положения. Работодатели могут увеличивать нормальную продолжительность рабочего времени до 60 часов в неделю.

Также сообщалось, оплачиваются ли в этом году дни временной нетрудоспособности, если болезнь работника припала на период отдыха. При таких обстоятельствах могут перенести дни отпуска.

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