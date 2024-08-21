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Задержка пенсии в августе — кто может позже получить выплаты

21 августа 2024 08:44
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Задержки пенсий — кто может вовремя не получить средства в августе
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В августе 2024 возможны задержки с выплатами пенсий для многих украинцев. Известно, что нужно сделать, чтобы получать пенсионные выплаты в срок.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Если пенсионер получает пенсию на банковскую карту, в первую очередь нужно проверить ее срок действия. Это можно сделать через личный кабинет или просмотрев информацию на карте. Впрочем, даже по истечении срока действия карты, пенсионные выплаты продолжат поступать на счет.

Пенсионные выплаты поступают непосредственно на счет, даже если срок действия карты истек, поэтому для доступа к средствам достаточно заказать новую карту. Если же срочно нужна наличность, можно обратиться в банковское отделение с паспортом и получить деньги прямо в кассе.

Важно отметить, что если срок действия карты закончился, сначала проверьте возможность автоматического продления ее срока. В случае отсутствия такой опции, карту следует перевыпустить, посетив отделение банка.

Что еще нужно знать

Напомним, Пенсионный фонд Украины в сентябре 2024 года насчитает некоторым гражданам надбавки в 300 гривен. Речь идет о возрастных доплатах, которые назначаются при соблюдении некоторых критериев.

Мы также сообщали, что лица, не имеющие достаточного трудового стажа, могут получать социальную пенсию. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных, что составляет 2 361 гривну, и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев.

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