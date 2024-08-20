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Пенсії стануть вищі — кому нарахують доплату у 300 грн у вересні

20 серпня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії та доплати — хто з українців отримає 300 гривень зверху
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Пенсійний фонд України (ПФУ) у вересні 2024 року нарахує деяким громадянам надбавки у 300 гривень. Йдеться про вікові доплати, які призначають за умови дотримання деяких критеріїв.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Хто має право на надбавку у 300 грн

За законодавством України, відповідну доплату надають громадянам, які досягли віку старше 70 років. Ключовою умовою є те, що загальний розмір сумарної щомісячної пенсійної виплати особи не перевищує 10,34 тис. гривень.

Надбавку будуть нараховувати щомісяця після досягнення 70-річного віку. Така компенсаційна доплата належить до перерахунків, що не потребують особистого звернення громадян.

Доплату почнуть нараховувати після досягнення пенсіонером вищевказаного віку, тобто, не з початку календарного місяця, а тільки після дати народження громадянина. У зв'язку з цим у перший місяць права на неї її можуть виплатити не повністю.

Інші надбавки за віком

Також передбачені інші суми надбавок за віком, які нарахують більш старшим пенсіонерам. Розміри доплат будуть вищі. Надбавки призначать громадянам після досягнення ними 75 та 80 років.

Критерії надання допомоги аналогічні. Також необхідно отримувати пенсію за віком і сума не повинна перевищувати понад 10,3 тис. гривень.

Якщо українці перейшли такі вікові рубежі, то матимуть право на щомісячні доплати у розмірі:

  • пенсіонери віком від 75 до 79 років включно — нарахують надбавку у 456 гривень;
  • особи від 80 і вище — у розмірі 570 гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, якщо людина померла, пенсія, яку вона не встигла отримати, виплачується по місяць смерті включно. Родичі можуть звернутися за цією сумою, але лише за певних умов.

Також ми писали, що у ПФУ уточнили, який максимальний розмір пенсії нарахують громадянам. За законодавством, він залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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