Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень — как и почему будет меняться стоимость в летний сезон

Мужчина держит в руке колоски зерна. Фото: УНИАН

В Украине на агрорынке продолжается торговля зерном старого урожая. Однако торговая активность постепенно снижается, а участники начинают подготовку к новому сезону.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как изменятся цены на зерновые в следующие месяцы.

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Как рассказал журналистам 24 Канала Директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд Андрей Бут, в июне на украинском зерновом рынке начинается межсезонье. При этом цены на пшеницу нового урожая сейчас больше снижаются и находятся в таких диапазонах:

4 класс — 197-198 долларов за тонну;

3 класс — 207-208 долларов за тонну;

2 класс — 210-211 долларов за тонну.

Какова ситуация с кукурузой

Новый урожай агрокультуры пока торгуется по 195-196 долларов за тонну (DAP порт). Короткоостровные всплески возможны, как отмечает Бут, в июле, если будут какие-то погодные аномалии.

Цены на ячмень

Текущий сезон экспорта ячменя почти закончился — реализовано около 2,3 миллиона тонн.

"Цены на новый урожай формируются вокруг отметки 190 долларов за тонну (DAP порт),

— подчеркнул Андрей Бут.

Напомним, что в Украине могут появиться экспортные пошлины на сою и рапс. Эксперт Нивьевский прогнозирует, что из-за изменений бюджет недополучит почти 600 млн грн, а аграрии откажутся от выращивания некоторых агрокультур. Узнавайте также, как Украина будет торговать агропродукцией с ЕС с июня 2025 года.