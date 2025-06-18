Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень — как и почему будет меняться стоимость в летний сезон

Затишье на рынке — что будет с ценами на зерновые летом
В Украине на агрорынке продолжается торговля зерном старого урожая. Однако торговая активность постепенно снижается, а участники начинают подготовку к новому сезону.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как изменятся цены на зерновые в следующие месяцы.
Рынок зерна летом — что будет с ценами на пшеницу
Как рассказал журналистам 24 Канала Директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд Андрей Бут, в июне на украинском зерновом рынке начинается межсезонье. При этом цены на пшеницу нового урожая сейчас больше снижаются и находятся в таких диапазонах:
- 4 класс — 197-198 долларов за тонну;
- 3 класс — 207-208 долларов за тонну;
- 2 класс — 210-211 долларов за тонну.
Какова ситуация с кукурузой
Новый урожай агрокультуры пока торгуется по 195-196 долларов за тонну (DAP порт). Короткоостровные всплески возможны, как отмечает Бут, в июле, если будут какие-то погодные аномалии.
Цены на ячмень
Текущий сезон экспорта ячменя почти закончился — реализовано около 2,3 миллиона тонн.
"Цены на новый урожай формируются вокруг отметки 190 долларов за тонну (DAP порт),
— подчеркнул Андрей Бут.
Напомним, что в Украине могут появиться экспортные пошлины на сою и рапс. Эксперт Нивьевский прогнозирует, что из-за изменений бюджет недополучит почти 600 млн грн, а аграрии откажутся от выращивания некоторых агрокультур. Узнавайте также, как Украина будет торговать агропродукцией с ЕС с июня 2025 года.
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