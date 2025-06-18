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Затишье на рынке — что будет с ценами на зерновые летом

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Дата публикации 18 июня 2025 06:30
Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень — как и почему будет меняться стоимость в летний сезон
Мужчина держит в руке колоски зерна. Фото: УНИАН
Ключові моменти Рынок зерна летом — что будет с ценами на пшеницу Какова ситуация с кукурузой Цены на ячмень

В Украине на агрорынке продолжается торговля зерном старого урожая. Однако торговая активность постепенно снижается, а участники начинают подготовку к новому сезону.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как изменятся цены на зерновые в следующие месяцы.

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Рынок зерна летом — что будет с ценами на пшеницу

Как рассказал журналистам 24 Канала Директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд Андрей Бут, в июне на украинском зерновом рынке начинается межсезонье. При этом цены на пшеницу нового урожая сейчас больше снижаются и находятся в таких диапазонах:

  • 4 класс — 197-198 долларов за тонну;
  • 3 класс — 207-208 долларов за тонну;
  • 2 класс — 210-211 долларов за тонну.

Какова ситуация с кукурузой

Новый урожай агрокультуры пока торгуется по 195-196 долларов за тонну (DAP порт). Короткоостровные всплески возможны, как отмечает Бут, в июле, если будут какие-то погодные аномалии.

Цены на ячмень

Текущий сезон экспорта ячменя почти закончился — реализовано около 2,3 миллиона тонн.

"Цены на новый урожай формируются вокруг отметки 190 долларов за тонну (DAP порт),
— подчеркнул Андрей Бут.

Напомним, что в Украине могут появиться экспортные пошлины на сою и рапс. Эксперт Нивьевский прогнозирует, что из-за изменений бюджет недополучит почти 600 млн грн, а аграрии откажутся от выращивания некоторых агрокультур. Узнавайте также, как Украина будет торговать агропродукцией с ЕС с июня 2025 года.

зерно цены кукуруза ячмень агропромышленность зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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