Ветеран у кріслі колісному. Фото: Reuters

В Україні ветерани, військові та люди з інвалідністю мають право на безоплатне забезпечення засобами реабілітації, зокрема протезами й кріслами колісними. Однак отримати компенсацію за самостійно придбані вироби вдається не завжди. Причиною відмови може бути відсутність законних підстав для відшкодування або невідповідність виробу встановленим вимогам.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Реклама

Хто має право на засоби реабілітації

Безоплатне забезпечення протезами, кріслами колісними та іншими допоміжними засобами реабілітації передбачене законодавством України.

Таку підтримку можуть отримувати люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, військовослужбовці та особи, які постраждали внаслідок російської агресії.

Реклама

Основні правила визначені Законом України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" та постановою Кабміну № 321.

Читайте також:

Забезпечення організовує Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Потребу в конкретних виробах визначають уповноважені медичні фахівці з урахуванням стану та індивідуальних потреб людини.

Реклама

Водночас право на безоплатний засіб реабілітації не означає можливості отримати будь-яку модель чи комплектацію. Виріб має відповідати визначеним потребам і законодавчим критеріям.

Як отримати засіб реабілітації

Загальна процедура передбачає підтвердження потреби, подання заяви, оформлення електронного направлення, вибір підприємства та отримання виробу.

Реклама

Перелік документів залежить від статусу людини та виду засобу реабілітації.

Постанова № 321 також встановлює строки забезпечення. Зокрема, у справі № 910/21/26 Господарський суд міста Києва застосував норму про 45 робочих днів від дати укладення договору.

Реклама

Порушення встановлених строків може бути підставою для юридичної відповідальності підприємства або уповноваженого органу.

Коли компенсацію за протези можуть не виплатити

Печерський районний суд Києва 13 березня 2025 року розглянув справу № 757/26177/24-ц.

Реклама

Військовий пенсіонер, який мав інвалідність внаслідок війни та статус ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС, вимагав від державних органів 200 200 грн компенсації за самостійно придбані ендопротези колінних суглобів.

Суд відмовив у задоволенні позову. Причиною стало те, що ендопротези суглобів належать до медичних виробів, забезпечення якими може здійснюватися в закладах охорони здоров’я за іншими правилами, зокрема відповідно до постанови Кабміну № 1301. Апеляційний суд залишив рішення без змін.

Цей випадок показує, що самостійне придбання виробу та наявність статусу ветерана чи людини з інвалідністю не гарантують компенсації. Важливо, щоб для відшкодування існувала конкретна законодавча підстава.

Порушення строків забезпечення протезами

27 березня 2026 року Господарський суд міста Києва ухвалив рішення у справі № 910/21/26.

Київське міське відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю вимагало від ТОВ "УКРПРОТЕЗ" штрафні санкції за несвоєчасне забезпечення людей протезами стегна.

За договором від 14 березня 2024 року підприємство мало видати вироби, однак фактичне забезпечення відбулося із запізненням.

Суд установив, що граничний строк становив 45 робочих днів, і частково задовольнив позов. З підприємства стягнули 89 365,23 грн штрафних санкцій.

Отже, порушення строків забезпечення засобами реабілітації може мати фінансові наслідки для підприємств, які виконують державні замовлення.

Чому можуть відмовити у компенсації за електричний привід

У вересні 2026 року Київський окружний адміністративний суд розглядав справу № 362/4780/26 щодо компенсації за самостійно придбаний електричний привід до механічного крісла колісного.

Позивач вимагав виплатити 89 999 грн або повторно розглянути його заяву. Він стверджував, що експертна команда визначила потребу саме в електричному приводі, однак Фонд неправильно оцінив необхідний засіб реабілітації.

Суд витребував докази у справі. Водночас ухвала від 7 вересня 2026 року не є остаточним рішенням щодо правомірності відмови.

Цей спір стосується важливого питання — чи враховують уповноважені органи індивідуальні потреби людини під час визначення засобу реабілітації.

Коли органи соцзахисту зобов’язані забезпечити необхідними виробами

12 серпня 2026 року Сьомий апеляційний адміністративний суд розглянув справу № 240/3217/24.

Людина з інвалідністю І групи по зору вимагала безоплатного забезпечення мобільним телефоном, годинником і тактильною тростиною, передбаченими її індивідуальною програмою реабілітації.

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради пропонував самостійно придбати засоби та отримати компенсацію. Однак суд установив, що бездіяльність департаменту була протиправною, і зобов’язав забезпечити позивача необхідними виробами.

Апеляційний суд залишив це рішення без змін. Він наголосив, що індивідуальна програма реабілітації є обов’язковою для виконання, а передбачені нею засоби мають надаватися безоплатно.

Як оскаржити відмову в забезпеченні або компенсації

Якщо уповноважений орган відмовляє у забезпеченні засобом реабілітації або не виконує своїх обов’язків, людина може захистити права в суді.

Залежно від обставин можна вимагати:

визнання відмови або бездіяльності протиправною;

скасування відповідного рішення;

повторного розгляду заяви;

зобов’язання органу забезпечити необхідним засобом реабілітації.

Водночас суд не завжди може самостійно визначити модель чи комплектацію виробу. Якщо закон залишає органу право вибору, спосіб захисту залежить від конкретних обставин. Коли ж усі необхідні умови виконані, а законних підстав для відмови немає, суд може зобов’язати забезпечити реалізацію права.

Таким чином, право на засоби реабілітації залежить від підтвердженої індивідуальної потреби та дотримання встановленої процедури. Самостійне придбання виробу не гарантує компенсації, однак незаконну відмову або бездіяльність органів соціального захисту можна оскаржити.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на які види пенсій можуть розраховувати ветерани після звільнення з військової служби. Умови призначення виплат відрізняються та залежать від тривалості служби, підстав звільнення, а також причин і обставин встановлення інвалідності. Сам факт служби не гарантує автоматичного призначення пенсії.

Також Новини.LIVE писали, що деяким ветеранам виплатять грошову допомогу. Максимальна сума становить 95 тисяч гривень на людину. Кошти мають цільове призначення — їх можна використати для придбання побутової техніки та спеціалізованих пристроїв із затвердженого переліку.