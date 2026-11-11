Ветеран в инвалидном кресле. Фото: Reuters

В Украине ветераны, военнослужащие и люди с инвалидностью имеют право на бесплатное обеспечение средствами реабилитации, в частности протезами и инвалидными колясками. Однако получить компенсацию за самостоятельно приобретенные изделия удается не всегда. Причиной отказа может быть отсутствие законных оснований для возмещения или несоответствие изделия установленным требованиям.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Реклама

Кто имеет право на средства реабилитации

Бесплатное предоставление протезов, инвалидных колясок и других вспомогательных средств реабилитации предусмотрено законодательством Украины.

Такую поддержку могут получать люди с инвалидностью, дети с инвалидностью, военнослужащие и лица, пострадавшие в результате российской агрессии.

Основные правила определены Законом Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" и постановлением Кабмина № 321.

Читайте также:

Обеспечение организует Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью. Потребность в конкретных изделиях определяют уполномоченные медицинские специалисты с учетом состояния и индивидуальных потребностей человека.

В то же время право на бесплатное средство реабилитации не означает возможности получить любую модель или комплектацию. Изделие должно соответствовать определенным потребностям и законодательным критериям.

Как получить средство реабилитации

Общая процедура предусматривает подтверждение потребности, подачу заявления, оформление электронного направления, выбор предприятия и получение изделия.

Перечень документов зависит от статуса человека и вида средства реабилитации.

Постановление № 321 также устанавливает сроки предоставления. В частности, по делу № 910/21/26 Хозяйственный суд города Киева применил норму о 45 рабочих днях с даты заключения договора.

Нарушение установленных сроков может стать основанием для юридической ответственности предприятия или уполномоченного органа.

Когда компенсацию за протезы могут не выплатить

Печерский районный суд Киева 13 марта 2025 года рассмотрел дело № 757/26177/24-ц.

Военный пенсионер, имевший инвалидность вследствие войны и статус ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, требовал от государственных органов 200 200 грн компенсации за самостоятельно приобретенные эндопротезы коленных суставов.

Суд отказал в удовлетворении иска. Причиной стало то, что эндопротезы суставов относятся к медицинским изделиям, обеспечение которыми может осуществляться в учреждениях здравоохранения по другим правилам, в частности в соответствии с постановлением Кабмина № 1301. Апелляционный суд оставил решение без изменений.

Этот случай показывает, что самостоятельная покупка изделия и наличие статуса ветерана или человека с инвалидностью не гарантируют компенсацию. Важно, чтобы для возмещения существовало конкретное законодательное основание.

Нарушение сроков обеспечения протезами

27 марта 2026 года Хозяйственный суд города Киева вынес решение по делу № 910/21/26.

Киевское городское отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью требовало от ООО "УКРПРОТЕЗ" штрафных санкций за несвоевременное обеспечение людей протезами бедра.

Согласно договору от 14 марта 2024 года предприятие должно было выдать изделия, однако фактическое обеспечение произошло с опозданием.

Суд установил, что предельный срок составлял 45 рабочих дней, и частично удовлетворил иск. С предприятия взыскали 89 365,23 грн штрафных санкций.

Таким образом, нарушение сроков обеспечения средствами реабилитации может иметь финансовые последствия для предприятий, выполняющих государственные заказы.

Почему могут отказать в компенсации за электрический привод

В сентябре 2026 года Киевский окружной административный суд рассматривал дело № 362/4780/26 о компенсации за самостоятельно приобретенный электрический привод к механическому инвалидному креслу на колесах.

Истец требовал выплатить 89 999 грн или повторно рассмотреть его заявление. Он утверждал, что экспертная группа определила потребность именно в электрическом приводе, однако Фонд неверно оценил необходимое средство реабилитации.

Суд истребовал доказательства по делу. В то же время постановление от 7 сентября 2026 года не является окончательным решением о правомерности отказа.

Этот спор касается важного вопроса — учитывают ли уполномоченные органы индивидуальные потребности человека при определении средства реабилитации.

Когда органы социальной защиты обязаны обеспечить необходимыми изделиями

12 августа 2026 года Седьмой апелляционный административный суд рассмотрел дело № 240/3217/24.

Человек с инвалидностью I группы по зрению требовал бесплатного предоставления мобильного телефона, часов и тактильной трости, предусмотренных его индивидуальной программой реабилитации.

Департамент социальной политики Житомирского городского совета предлагал самостоятельно приобрести средства и получить компенсацию. Однако суд установил, что бездействие департамента было противоправным, и обязал обеспечить истца необходимыми средствами.

Апелляционный суд оставил это решение без изменений. Он подчеркнул, что индивидуальная программа реабилитации является обязательной к исполнению, а предусмотренные ею средства должны предоставляться бесплатно.

Как обжаловать отказ в обеспечении или компенсации

Если уполномоченный орган отказывает в предоставлении средства реабилитации или не выполняет свои обязанности, человек может защитить свои права в суде.

В зависимости от обстоятельств можно требовать:

признания отказа или бездействия противоправным;

отмены соответствующего решения;

повторного рассмотрения заявления;

обязать орган предоставить необходимое средство реабилитации.

В то же время суд не всегда может самостоятельно определить модель или комплектацию изделия. Если закон оставляет за органом право выбора, способ защиты зависит от конкретных обстоятельств. Когда же все необходимые условия выполнены, а законных оснований для отказа нет, суд может обязать обеспечить реализацию права.

Таким образом, право на средства реабилитации зависит от подтвержденной индивидуальной потребности и соблюдения установленной процедуры. Самостоятельная покупка изделия не гарантирует компенсации, однако незаконный отказ или бездействие органов социальной защиты можно обжаловать.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на какие виды пенсий могут рассчитывать ветераны после увольнения с военной службы. Условия назначения выплат различаются и зависят от продолжительности службы, оснований увольнения, а также причин и обстоятельств установления инвалидности. Сам факт службы не гарантирует автоматического назначения пенсии.

Также Новини.LIVE писали, что некоторым ветеранам выплатят денежную помощь. Максимальная сумма составляет 95 тысяч гривен на человека. Средства имеют целевое назначение — их можно использовать для приобретения бытовой техники и специализированных устройств из утвержденного перечня.