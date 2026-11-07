Військові йдуть з бойового завдання. Фото: Генштаб

Військовослужбовці після завершення служби можуть претендувати на пенсійне забезпечення. Українське законодавство передбачає кілька видів військових пенсій. Умови їх призначення відрізняються та залежать від тривалості служби, підстав звільнення, а також причин і обставин встановлення інвалідності. Сам факт проходження військової служби не гарантує автоматичного призначення пенсії.

Про це повідомив Донецький обласний ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" передбачає кілька видів пенсій. Основними з них є пенсія за вислугу років і пенсія по інвалідності.

Пенсія за вислугу років

Цей вид пенсії призначений для військовослужбовців, які мають необхідну тривалість служби та виконують інші встановлені законом умови.

Право на таку пенсію мають військові рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу. Водночас військовослужбовці строкової служби не належать до цієї категорії.

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Для призначення пенсії враховують не лише роки перебування у війську. Закон також дозволяє зараховувати окремі періоди служби в інших силових структурах і правоохоронних органах.

Пенсія по інвалідності

Пенсію по інвалідності можуть отримувати військовослужбовці та інші особи, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до цього закону.

Для призначення виплати недостатньо лише встановлення інвалідності. Важливе значення мають причини її виникнення, обставини, за яких вона настала, та відповідність іншим законодавчим вимогам.

Що потрібно знати про військові пенсії

Пенсія за вислугу років і пенсія по інвалідності призначаються за різними правилами. Тому проходження військової служби або встановлення інвалідності саме по собі не дає автоматичного права на пенсійні виплати.

Основні вимоги до військового пенсійного забезпечення визначені Законом України №2262-XII. Саме цей нормативний акт встановлює, хто може отримати пенсію після служби та за яких умов оформлюються відповідні виплати.

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