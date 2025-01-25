Оплата за нічні зміни на підприємствах у 2025 році — скільки мають платити роботодавці

Робітник на заводі. Фото: Уніан

В Україні робочий процес на деяких підприємствах неможливо призупинити на ніч. При цьому робота в нічні зміни — стрес для організму, тож роботодавці повинні платити більше працівникам, які перебувають на роботі вночі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки мають платити українцям за роботу у нічний час.

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Нічні зміни на роботі — якою має бути оплата

Як пояснили у Федерації профспілок України, відповідно до частини 2 статті 8 Закону України "Про особливості трудових відносин під час воєнного стану", робочі зміни на підприємствах не скорочуються на годину. До того ж нічна зміна за часом може тривати як денна, якщо це відповідає умовам виробництва. Це:

безперервні виробництва;

позмінні роботи при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Який час вважається нічним

Нічним є час з 22:00 до 06:00. За нічну зміну працівник має отримати підвищену платню, розмір якої прописаний в генеральній, галузевій (регіональній) угодах та колективним договором. При цьому нарахування не має бути нижчим від 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

"Якщо у колективному договорі, укладеним на підприємстві, передбачено оплату працю в нічний час, то дія цього положення колективного договору зупинена за ініціативою роботодавця, має застосовуватися доплата, передбачена на рівні законодавства", — йдеться у повідомленні.

Чи можуть роботодавці затримувати зарплату у зв'язку з війною

Попри воєнний час в Україні продовжують діяти звичні законодавчі норми щодо оплати праці. Тож працівники мають отримувати свою зарплату регулярно в робочі дні і у терміни, прописані у колективному договорі або нормативному акті, погодженому із виборним органом первинної профспілкової організації. Виплати мають здійснюватися двічі на місяць, а проміжок часу між виплатами не повинен перевищувати 16 календарних днів, а також не пізніше семи днів після завершення періоду, за який виплачується зарплата.

Раніше ми писали, чи мають оплачуватися у 2025 році дні непрацездатності, якщо працівник тимчасово захворів під час відпустки. Роботодавець у такому випадку отримує підстави для перенесення днів відпустки.

Також повідомлялося, які підприємства під час війни можуть збільшувати звичну тривалість робочого дня. Відомо також, чи отримуватимуть працівники більше грошей, якщо перепрацьовуватимуть.