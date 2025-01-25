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Зарплаты за ночные смены — как должны платить украинцам

25 января 2025 18:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Оплата за ночные смены на предприятиях в 2025 году — сколько должны платить работодатели
Рабочий на заводе. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине рабочий процесс на некоторых предприятиях невозможно приостановить на ночь. При этом работа в ночные смены — стресс для организма, поэтому работодатели должны платить больше работникам, которые находятся на работе ночью.

Сайт Новости.LIVE  рассказывает, сколько должны платить украинцам за работу в ночное время.

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Как объяснили в Федерации профсоюзов Украины, согласно части 2 статьи 8 Закона Украины "Об особенностях трудовых отношений во время военного положения", рабочие смены на предприятиях не сокращаются на час. К тому же ночная смена по времени может длиться как дневная, если это соответствует условиям производства. Это:

  • непрерывные производства;
  • сменные работы при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.

Какое время считается ночным

Ночным является время с 22:00 до 06:00. За ночную смену работник должен получить повышенную плату, размер которой прописан в генеральном, отраслевом (региональном) соглашениях и коллективным договором. При этом начисление не должно быть ниже 20% тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.

"Если в коллективном договоре, заключенным на предприятии, предусмотрена оплата труда в ночное время, то действие данного положения коллективного договора остановлено по инициативе работодателя, должна применяться доплата, предусмотренная на уровне законодательства", — говорится в сообщении.

Могут ли работодатели задерживать зарплату в связи с войной 

Несмотря на военное время в Украине продолжают действовать привычные законодательные нормы по оплате труда. Поэтому работники должны получать свою зарплату регулярно в рабочие дни и в сроки, прописанные в коллективном договоре или нормативном акте, согласованном с выборным органом первичной профсоюзной организации. Выплаты должны осуществляться дважды в месяц, а промежуток времени между выплатами не должен превышать 16 календарных дней, а также не позднее семи дней после завершения периода, за который выплачивается зарплата.

Ранее мы писали, должны ли оплачиваться в 2025 году дни нетрудоспособности, если работник временно заболел во время отпуска. Работодатель, и таком случае, получает основания для переноса дней отпуска.

Также сообщалось, какие предприятия во время войны могут увеличивать привычную продолжительность рабочего дня. Известно также, будут ли получать работники больше денег, если будут перерабатывать.

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