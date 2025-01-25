Оплата за ночные смены на предприятиях в 2025 году — сколько должны платить работодатели

Рабочий на заводе. Фото: УНИАН

В Украине рабочий процесс на некоторых предприятиях невозможно приостановить на ночь. При этом работа в ночные смены — стресс для организма, поэтому работодатели должны платить больше работникам, которые находятся на работе ночью.

Сайт Новости.LIVE рассказывает, сколько должны платить украинцам за работу в ночное время.

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Ночные смены на работе — какой должна быть оплата

Как объяснили в Федерации профсоюзов Украины, согласно части 2 статьи 8 Закона Украины "Об особенностях трудовых отношений во время военного положения", рабочие смены на предприятиях не сокращаются на час. К тому же ночная смена по времени может длиться как дневная, если это соответствует условиям производства. Это:

непрерывные производства;

сменные работы при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.

Какое время считается ночным

Ночным является время с 22:00 до 06:00. За ночную смену работник должен получить повышенную плату, размер которой прописан в генеральном, отраслевом (региональном) соглашениях и коллективным договором. При этом начисление не должно быть ниже 20% тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.

"Если в коллективном договоре, заключенным на предприятии, предусмотрена оплата труда в ночное время, то действие данного положения коллективного договора остановлено по инициативе работодателя, должна применяться доплата, предусмотренная на уровне законодательства", — говорится в сообщении.

Могут ли работодатели задерживать зарплату в связи с войной

Несмотря на военное время в Украине продолжают действовать привычные законодательные нормы по оплате труда. Поэтому работники должны получать свою зарплату регулярно в рабочие дни и в сроки, прописанные в коллективном договоре или нормативном акте, согласованном с выборным органом первичной профсоюзной организации. Выплаты должны осуществляться дважды в месяц, а промежуток времени между выплатами не должен превышать 16 календарных дней, а также не позднее семи дней после завершения периода, за который выплачивается зарплата.

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