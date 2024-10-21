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Зарплаты выше 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий для работников без опыта

21 октября 2024 10:47
Ксения Симонова - Редактор
Работа в Украине без опыта — ТОП-5 предложений с зарплатой 40 тыс. грн
Девушка за компьютером. Фото: linza.com
Ксения Симонова - Редактор

На украинском рынке труда во время военного положения работодатели готовы брать на работу людей без опыта. При этом оплата труда в некоторых случаях составляет 40 тыс. гривен и выше.

Об этом свидетельствует информация одного из кадровых порталов.

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Судя по данным портала, для некоторых работодателей наличие опыта не всегда является ключевым требованием в вакансиях. Особенно при дефиците кадров в ряде отраслей. Компании готовы гарантировать достойную оплату труда и предоставлять соответствующее обучение.

Работа риэлтором

В частности, агентство недвижимости в Киеве предлагает работу риелтором и оказывает профессиональное обучение и поддержку новичкам. Главное – быть готовым работать как в офисе, так и за его пределами. Зарплату обещают на уровне от 35 до 80 тыс. гривен.

"Даже если у тебя еще нет опыта в этой сфере, но тебе интересно работать с клиентами, уверенно руководствоваться сделками и желаешь развиваться в сфере недвижимости, мы готовы научить тебя всему необходимому!", — говорится в сообщении.

Работа продавцом мобильных аксессуаров

Также предлагают работу продавцом-консультантом мобильных телефонов и аксессуаров в Одессе. Компания подчеркнула, что рассматривают претендентов на должность даже без соответствующего опыита работы. Зарплату обещают от 35 тысяч до 40 тысяч гривен.

Работа менеджером по продажам

В2В-компания в Харькове ищет менеджера по продажам, предоставляют бесплатный курс обучения. Обещают профессиональный и карьерный рост, возможность официального трудоустройства. Работникам готовы платить от 28 тысяч до 60 тысяч гривен.

Работа менеджером-консультантом

Ищут менеджера по продажам для работы в Киеве с зарплатой от 18 тыс. до 45 тыс. долларов. Следует заниматься продажей товаров повседневного потребления и консультированием клиентов, ведением переговоров на входящей и исходящей линии.

"Друг, предлагаем именно тебе сотрудничество с аутсорсинговым проектом. Работающий на рынке Украины в сфере телемаркетинга уже более 2 лет. Расширяя свой штаб, мы в поисках кандидата на должность "Менеджер по продажам", с которым мы вместе будем идти к поставленной цели и целей", — говорится в вакансии.

Работа администратором чата

Компания, являющаяся лидером на рынке лидогенерации (арбитража) в социальных сетях, ищет работника на должность "клиент-менеджер" для работы с социальными сетями в режиме переписки по скриптам компании. На работу приглашают людей старше 18 лет. Заработную плату обещают от 20 тысяч до 45 тысяч гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году произошло повышение минимальной заработной платы, как и было запланировано в государственном бюджете. При этом уровень минимальной оплаты труда для украинских военнослужащих установлен на другом уровне, чем гражданского населения.

Также мы писали, что система оплаты труда работников образования в Украине остается устаревшей, что приводит к низкому уровню заработных плат. Однако в 2024 году выплаты учителям повысили.

сотрудники деньги зарплаты рынок труда работа

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