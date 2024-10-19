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Зарплати та надбавки вчителів — скільки отримують освітяни в 2024 році

19 жовтня 2024 13:57
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Яку зарплату та доплати отримують вчителі в Україні — що впливає на розмір виплат
Гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Система оплати праці працівників освіти в Україні залишається застарілою, що призводить до низького рівня заробітних плат. Проте в 2024 році виплати вчителям підвищили.

Про те, які виплати отримують вчителі в Україні, йдеться у матеріалах видання Факти ICTV.

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Від чого залежить розмір виплат вчителям

Система оплати праці освітян складається з базової ставки та різних надбавок.

Розмір заробітної плати педагогічних працівників залежить від кількох факторів:

  • Надбавки за стаж роботи, які становлять 20% для досвідчених вчителів і 10% для новачків;
  • Престижність професії, що варіюється від 5% до 30%;
  • Додаткові обов'язки, такі як класне керівництво та перевірка учнівських робіт;
  • Підтримка учнів з особливими освітніми потребами та завідування навчальними кабінетами.

Залежно від наявності та розміру різних надбавок і доплат, учителі можуть отримувати різний рівень заробітної плати.

Як змінились зарплати вчителів у 2024 році

Пресслужба Міністерства освіти і науки повідомила, що, незважаючи на повномасштабну війну, значні витрати на оборону та зменшення кількості учнів у школах, уряд зміг закласти в проєкт бюджету освітню субвенцію на рівні, що відповідає показникам 2024 року.

На сьогодні зарплати педагогів фінансуються за рахунок надходжень від міжнародних партнерів, тому збереження обсягу освітньої субвенції є важливим і складним завданням.

Оскільки проєкт державного бюджету на 2025 рік наразі розглядається Верховною Радою України, поки що зарано говорити про можливі зміни в розмірі освітньої субвенції.

Водночас, зміни в оплаті праці освітян уже реалізовані. З 1 січня 2024 року всім працівникам бюджетної сфери, включно з педагогами, заробітна плата була підвищена на 10,4%.

Який розмір зарплати у вчителів

У Міністерстві освіти і науки розкрили інформацію про зарплати вчителів у різних категоріях, надавши середні розрахункові показники заробітних плат без урахування податкових вирахувань, таких як ПДФО та військовий збір.

Отже, у 2024 році розмір заробітної плати для вчителів становить:

  • 10 789 грн для молодого вчителя без категорії та стажу;
  • 13 311 грн для вчителя другої категорії;
  • 14 255 грн для вчителя першої категорії;
  • 15 196 грн для вчителя вищої категорії.

Освітяни мають можливість самостійно визначити свій рівень заробітної плати, скориставшись онлайн-калькулятором за посиланням.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила 10 жовтня 2024 року законопроєкт №11416-д, який вносить зміни до податкової системи, зокрема підвищує ставку військового збору для найманих працівників з 1,5% до 5%. Таке збільшення може призвести до зменшення зарплати "чистими" на руки вже в жовтні 2024 року.

Ми також розповідали, що нещодавно українські освітяни скерували звернення до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Міністерства освіти з вимогою не застосовувати 5% військового збору для їхніх заробітних плат. Педагоги нарікають, що і без того в галузі критично низька оплата праці.

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