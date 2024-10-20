Яку мінімальну зарплату будуть платити в Україні в 2024 році — розмір виплат військових та цивільних

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні в 2024 році відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, як і було заплановано в державному бюджеті. При цьому рівень мінімальної оплати праці для українських військовослужбовців встановлений на іншому рівні, ніж для цивільного населення.

Про це йдеться у статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

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Яка мінімальна зарплата в Україні

У 2024 році мінімальну заробітну плату підвищували двічі:

з 1 січня — до 7 100 гривень на місяць або 42,6 гривень за годину;

з 1 квітня — до 8 000 гривень на місяць, а погодинну оплату збільшили до 48 гривень.

За прогнозами Міністерства фінансів, середньомісячна заробітна плата в 2024 році становитиме 21 809 гривень.

Оскільки податки залежать від мінімальної зарплати, фізичним особам-підприємцям (ФОП) із 1 квітня потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 1 760 гривень.

З 1 січня 2024 року також підвищився прожитковий мінімум, який тепер становить 2 920 гривень на одну особу в місяць.

Загальний план підвищення мінімальної заробітної плати має довгострокову перспективу. За прогнозами Міністерства фінансів, ця сума буде поступово зростати. Так, з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата може досягти 8 370 гривень, а в 2026 році — 8 956 гривень.

Яку мінімальну зарплату отримують українські військові

Мінімальна заробітна плата мобілізованого військовослужбовця становить 33 тисячі гривень. Із цієї суми 20 тисяч гривень — це базовий оклад солдата-строковика, а решта 13 тисяч гривень — доплата за військове звання.

Згідно з інформацією Міністерства оборони, у 2024 році офіцерський склад Сухопутних військ ЗСУ отримуватиме зарплату в межах від 28 до 50 тисяч гривень. Наприклад, командир взводу отримає 28 229 гривень, командир батальйону — 36 481 гривню, а командир бригади або командир полку Сил спеціальних операцій — 50 173 гривні.

Зарплати у представників рядового, сержантського та старшинського складу є меншими порівняно з офіцерами. Наприклад, стрілець отримує 20 586 гривень, навідник-оператор — 22 268 гривень, командир танка — 24 862 гривні, а головний сержант роти — 26 094 гривні.

Окрім щомісячного грошового забезпечення, деякі військовослужбовці мають право на надбавки, розмір яких може сягати від 30 до 100 тисяч гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, новий законопроєкт передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк сказав,що хоча закон і може набути чинності після 15 жовтня, підвищена ставка податку діятиме на доходи, отримані з початку місяця — з 1 жовтня. У зв'язку з цим українці можуть отримати менші зарплати в жовтні через ретроспективне оподаткування.

Ми також писали, що згідно з законопроєктом №12000 про Державний бюджет на 2025 рік, мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2025 році в Україні не зміняться. Ці виплати залишаться на рівні 2024 року.