Зарплати керівників Ощадбанку та ПриватБанку — виплати перевищують 1 млн грн

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Керівникам українських державних банків виплачують щомісяця заробітну плату, яка перевищує 1 млн гривень. При цьому розмір оплати праці прив'язаний до курсу долара.

Про це йдеться у матеріалі видання "Minfin".

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Захмарні доходи керівників держбанків

За останні два роки доходи працівників та керівників державних банків суттєво зросли. За даними Національного банку, йдеться про зростання на 31,7% на початок вересня 2024 року, до 31,6 млрд гривень.

Решта адміністративних та операційних витрат, до яких включені винагороди керівництву, зросли на 32,9%, до 25,7 млрд гривень. Найбільш помітне зростання витрат на оплату праці — у банках із державною часткою.

Так, зарплати персоналу тепер більші на 38%, витрати зросли до 14,5 млрд гривень. Водночас, інші адмінвитрати — на 45,5%, до 10,8 млрд гривень.

Близько половини зарплатних витрат (до 46%) у банківській системі припадає на шість держфінустанов.

Зокрема, голова правління Укрексімбанку отримав найвище зростання доходу — на 35%, до 1,1 млрд грн. Щодо інших, то показники наступні:

ПриватБанк підвищив витрати на зарплатню на майже 30%, до 5,9 млрд гривень;

Ощадбанк збільшив витрати на понад 7,2%, до 4,1 млрд гривень;

Укргазбанк підвищив витрати на 31,6%, до 1,8 млрд гривень;

Сенс Банк збільшив витрати на 16%, до 1,7 млрд гривень.

Прив'язка винагород до курсу долара

Як свідчать офіційні звіти, в Ощадбанку винагорода членів наглядової ради зросла у п'ять разів: з 341,6 тис. до 1,6−1,8 млн гривень. Зокрема, для голови ради — до 2,1 млн грн. Це пояснюється такими факторами:

прив'язкою винагород до валютного курсу: після відмови НБУ від фіксації курсу долара на рівні 36,6 грн/$ курс зріс до понад 40,5 грн/$ влітку цього року;

заниженими виплатами у 2023 році, коли у квітні наглядова рада працювала лише 20 днів винагороди були суттєво нижчі.

Доходи правління цього банку починаються з 449,1 тис. і досягають 750,2 тис. гривень на місяць, а зарплата голови правління впала з 1,4 млн до 1,1 млн гривень на місяць.

У ПриватБанку не надто афішують питання виплат. За відкритою інформацією, винагороди членам наглядової ради підвищились на 31%, до 803,4 тис. гривень, а зарплата керівника зросла на 10,5%, до 1,076 млн гривень.

У Сенс Банку винагороди зросли з 471,4−612,6 тис. гривень у вересні 2023 року до 576,6−681,5 тис. гривень влітку 2024-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні парламент ухвалив закон про підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%. Тобто роботодавцям доведеться платити із заробітної плати найманих працівників 23%, а не 19,5% податку (ПДФО — 18%, військовий збір — 1,5%).

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