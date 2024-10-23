Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Зарплати вище 1 млн грн — які доходи керівників держбанків України arrow

Зарплати вище 1 млн грн — які доходи керівників держбанків України

23 жовтня 2024 13:34
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати керівників Ощадбанку та ПриватБанку — виплати перевищують 1 млн грн
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Керівникам українських державних банків виплачують щомісяця заробітну плату, яка перевищує 1 млн гривень. При цьому розмір оплати праці прив'язаний до курсу долара.

Про це йдеться у матеріалі видання "Minfin".

Читайте також:

Захмарні доходи керівників держбанків

За останні два роки доходи працівників та керівників державних банків суттєво зросли. За даними Національного банку, йдеться про зростання на 31,7% на початок вересня 2024 року, до 31,6 млрд гривень.

Решта адміністративних та операційних витрат, до яких включені винагороди керівництву, зросли на 32,9%, до 25,7 млрд гривень. Найбільш помітне зростання витрат на оплату праці — у банках із державною часткою.

Так, зарплати персоналу тепер більші на 38%, витрати зросли до 14,5 млрд гривень. Водночас, інші адмінвитрати — на 45,5%, до 10,8 млрд гривень.

Близько половини зарплатних витрат (до 46%) у банківській системі припадає на шість держфінустанов.

Зокрема, голова правління Укрексімбанку отримав найвище зростання доходу — на 35%, до 1,1 млрд грн. Щодо інших, то показники наступні:

  • ПриватБанк підвищив витрати на зарплатню на майже 30%, до 5,9 млрд гривень;
  • Ощадбанк збільшив витрати на понад 7,2%, до 4,1 млрд гривень;
  • Укргазбанк підвищив витрати на 31,6%, до 1,8 млрд гривень;
  • Сенс Банк збільшив витрати на 16%, до 1,7 млрд гривень.

Прив'язка винагород до курсу долара

Як свідчать офіційні звіти, в Ощадбанку винагорода членів наглядової ради зросла у п'ять разів: з 341,6 тис. до 1,6−1,8 млн гривень. Зокрема, для голови ради — до 2,1 млн грн. Це пояснюється такими факторами:

  • прив'язкою винагород до валютного курсу: після відмови НБУ від фіксації курсу долара на рівні 36,6 грн/$ курс зріс до понад 40,5 грн/$ влітку цього року;
  • заниженими виплатами у 2023 році, коли у квітні наглядова рада працювала лише 20 днів винагороди були суттєво нижчі.

Доходи правління цього банку починаються з 449,1 тис. і досягають 750,2 тис. гривень на місяць, а зарплата голови правління впала з 1,4 млн до 1,1 млн гривень на місяць.

У ПриватБанку не надто афішують питання виплат. За відкритою інформацією, винагороди членам наглядової ради підвищились на 31%, до 803,4 тис. гривень, а зарплата керівника зросла на 10,5%, до 1,076 млн гривень.

У Сенс Банку винагороди зросли з 471,4−612,6 тис. гривень у вересні 2023 року до 576,6−681,5 тис. гривень влітку 2024-го. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні парламент ухвалив закон про підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%. Тобто роботодавцям доведеться платити із заробітної плати найманих працівників 23%, а не 19,5% податку (ПДФО — 18%, військовий збір — 1,5%).

Також ми писали, що українські військовослужбовці мають право на пенсію на особливих умовах. Експерти розповіли, який має бути розмір майбутньої пенсії та від чого залежатиме.

ПриватБанк зарплати Ощадбанк банки доходи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:34 Зарплати вище 1 млн грн — які доходи керівників держбанків України

13:27 Кричала й не хотіла їсти — в Одесі батько звіряче побив двомісячну дитину

13:21 Податкова планує отримати доступ до рахунків українців та бізнесу — яка причина

13:20 Синоптик Діденко попередила про антициклон Xelat — якою буде погода завтра

13:17 Зінченко окремо підійшов до вболівальників Шахтаря після матчу з Арсеналом

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

Text

13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

13:00 Допомога бійцям та родинам — де в Україні виплачують до 60 тис. грн

12:59 Не можна забувати — в Одесі вшанували пам'ять жертв Голокосту, фото

12:49 Україна отримала черговий транш від МВФ — яка сума і на що витратять

12:31 В школах Одещини будуть нові кухні та їдальні — кому пощастить

13:34 Зарплати вище 1 млн грн — які доходи керівників держбанків України

13:27 Кричала й не хотіла їсти — в Одесі батько звіряче побив двомісячну дитину

13:21 Податкова планує отримати доступ до рахунків українців та бізнесу — яка причина

13:20 Синоптик Діденко попередила про антициклон Xelat — якою буде погода завтра

13:17 Зінченко окремо підійшов до вболівальників Шахтаря після матчу з Арсеналом

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

13:00 Допомога бійцям та родинам — де в Україні виплачують до 60 тис. грн

12:59 Не можна забувати — в Одесі вшанували пам'ять жертв Голокосту, фото

12:49 Україна отримала черговий транш від МВФ — яка сума і на що витратять

12:31 В школах Одещини будуть нові кухні та їдальні — кому пощастить

12:27 Скандал навколо МСЕК — Ляшко відповів, чи збирається у відставку

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Text

13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

Text

08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Text

06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

22 жовтня 2024
Text

22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Text

21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Text

18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку