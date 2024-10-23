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Зарплаты выше 1 млн грн — доходы руководителей госбанков Украины

23 октября 2024 13:34
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты руководителей Ощадбанка и ПриватБанка – выплаты превышают 1 млн грн
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Руководителям украинских государственных банков выплачивают ежемесячно заработную плату, превышающую 1 млн гривен. При этом размер оплаты труда привязан к курсу доллара.

Об этом говорится в материале "Minfin".

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Заоблачные доходы руководителей госбанков

За последние два года доходы работников и руководителей государственных банков существенно выросли. По данным Национального банка, речь идет о росте на 31,7% на начало сентября 2024 года, до 31,6 млрд гривен.

Остальные административные и операционные расходы, в которые включены вознаграждения руководству, выросли на 32,9%, до 25,7 млрд гривен. Наиболее заметным рост расходов на оплату труда — в банках с государственной долей.

Так, зарплаты персонала теперь больше на 38%, расходы выросли до 14,5 млрд гривен. В то же время другие админрасходы — на 45,5%, до 10,8 млрд гривен.

Около половины зарплатных расходов (до 46%) в банковской системе приходится на шесть госфинучреждений.

В частности, глава правления Укрэксимбанка получил самый высокий рост дохода — на 35%, до 1,1 млрд гривен. Что касается других, то показатели следующие:

  • Приватбанк повысил расходы на зарплату почти на 30%, до 5,9 млрд гривен;
  • Ощадбанк увеличил расходы более чем на 7,2%, до 4,1 млрд гривен;
  • Укргазбанк повысил расходы на 31,6% до 1,8 млрд гривен;
  • Сенс Банк увеличил расходы на 16% до 1,7 млрд гривен.

Привязка вознаграждений к курсу доллара

Как свидетельствуют официальные отчеты, в Ощадбанке вознаграждение членов наблюдательного совета выросло в пять раз: с 341,6 тыс. до 1,6-1,8 млн гривен. В частности, для главы совета — до 2,1 млн гривен. Это объясняется следующими факторами:

  • привязкой вознаграждений к валютному курсу: после отказа НБУ от фиксации курса доллара на уровне 36,6 грн/$ курс вырос до более чем 40,5 грн/$ летом этого года;
  • заниженными выплатами в 2023 году, когда в апреле наблюдательный совет работал всего 20 дней, вознаграждения были существенно ниже.

Доходы правления этого банка начинается с 449,1 тыс. гривен и достигает 750,2 тыс. гривен в месяц, а зарплата главы правления упала с 1,4 млн  гривен до 1,1 млн гривен в месяц.

В ПриватБанке не слишком афишируют вопрос выплат. Из открытой информации, вознаграждения членам наблюдательного совета повысились на 31%, до 803,4 тыс. гривен, а зарплата руководителя выросла на 10,5%, до 1,076 млн гривен.

В Сенс Банке вознаграждения выросли с 471,4-612,6 тыс. гривен в сентябре 2023 года до 576,6-681,5 тыс. гривен летом 2024-го.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине парламент принял закон о повышении ставки военного сбора с 1,5 до 5%. То есть работодателям придется платить из заработной платы наемных работников 23%, а не 19,5% налога (НДФЛ — 18%, военный сбор — 1,5%).

Также мы писали, что украинские военнослужащие имеют право на пенсию на особых условиях. Эксперты рассказали, какой должен быть размер будущей пенсии и от чего будет зависеть.

ПриватБанк зарплаты Ощадбанк банки доходы

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