Зарплаты в армии — на какие дополнительные суммы можно рассчитывать в 2024 году

Денежные купюры в руках. Фото: millerlawfirm.ua

В 2024 году в Украине минимальный размер денежного довольствия в армии составляет 20,1 тыс. гривен. Кроме этого, действует широкая государственная программа доплат, в частности, за участие в боевых действиях и уничтожение техники.

Об этом говорится в разъяснении на сайте Министерства обороны.

Читайте также:

Денежное обеспечение мобилизованных

По правилам, в Вооруженных Силах минимальный размер денежного довольствия зависит от ряда факторов:

занимаемой должности;

воинского звания;

продолжительности военной службы;

интенсивности и условий службы.

Также предусмотрен ряд разнообразных вознаграждений. А именно:

денежное вознаграждение за участие в боевых действиях в размере 100 тыс. гривен;

вознаграждение за выполнение боевых/специальных задач в составе органа военного управления, штаба группировки войск/сил или штаба тактической группы в размере 50 тыс. гривен;

дополнительное вознаграждение за выполнение спецзадач вне боевых действий в размере 30 тыс. гривен;

единовременное вознаграждение за задачи на линии столкновения в размере 70 тыс. гривен за каждые 30 дней.

Доплаты военнослужащих на передовой

На передовой, отдельно от денежного довольствия, военнослужащие могут получать:

денежное вознаграждение за участие в боевых действиях в размере 100 тыс. гривен пропорционально за каждый день;

единовременное вознаграждение за задачи на линии столкновения в размере 70 тыс. грн за каждые 30 дней.

Рассчитать выплаты каждый военнослужащий может с помощью онлайн-калькулятора.

Поощрения за успехи на фронте

Размеры денежного вознаграждения за уничтоженную/захваченную вражескую военную технику:

за корабль: первого ранга — 243,6 тыс. гривен; второго ранга — 182,7 тыс. гривен; третьего ранга — 121,8 тыс. гривен; четвертого ранга — 97,44 тыс. гривен;

за боевой самолет (истребительную и штурмовую авиацию) — 121,8 тыс. гривен;

за зенитный ракетный комплекс — 121,8 тыс. гривен;

за реактивную систему залпового огня — 60,9 тыс. гривен;

за тактический ракетный комплекс, военный самолет — 54,81 тыс. гривен;

за танк — 48,72 тыс. гривен;

за наземную артиллерию (самоходную) — 48,72 тыс. гривен;

за боевой вертолет — 48,72 тыс. гривен;

за наземную артиллерию (другую), военный вертолет, противотанковый ракетный комплекс — 42,63 тыс. гривен;

за боевую машину пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированную разведывательно-дозорную машину — 42,63 тыс. гривен;

за другие летательные аппараты (объекты), оснащенные средствами поражения или наблюдения (в частности, беспилотного) — 36,54 тыс. гривен;

за переносной зенитный ракетный комплекс — 30,45 тыс. гривен;

за судно военного/вспомогательного обеспечения более 5 тыс. тонн — 30,45 тыс. гривен;

за судно военного/вспомогательного обеспечения водоизмещением до 5 тыс. тонн включительно — 24,36 тыс. гривен;

за военный автомобиль (грузовой, специализированный), малогабаритное судно боевого (разведывательного) назначения, военный тягач, военную инженерную машину (разведки/разминирования/минного заграждения/мостоукладных/разграждения, для прокладки путей) — 12,18 тыс. гривен.

Другие выплаты в армии

Кроме того, некоторые военнослужащие имеют право на следующие выплаты:

единовременную денежную помощь за заключение первого контракта;

материальную помощь на оздоровление в размере денежного довольствия;

единовременную денежную помощь на случай увольнения (в зависимости от оснований увольнения, должности, продолжительности военной службы);

дополнительное вознаграждение для инструкторов учебных центров — от 15 тыс. до 30 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине военные имеют право на льготы по кредитам. Они предусматривают избавление от необходимости уплаты процентов, штрафных санкций, пени за несвоевременное обслуживание платежей по кредитам.

Также сообщалось, что военнослужащие, которые увольняются со службы, имеют право на определенное денежное довольствие. Выплаты делятся на обязательные и дополнительные.