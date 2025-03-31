Работа в Украине — кому готовы платить за работу из дома от 50 тыс. грн

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине весной 2025 года не теряет популярности дистанционная работа. Компании активно предлагают вакансии в самых разных сферах, а некоторые обещают заработок, не выходя из дома, от 50 тыс. грн и выше.

Об этом говорится на одном из украинских порталов по поиску работы.

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Работа менеджером по образованию за рубежом

Например, образовательное агентство в Киеве предлагает удаленную работу менеджером по образованию за рубежом с полной занятостью и регулярным пересмотром заработной платы, которая сейчас составляет от 25 до 50 тыс. грн в зависимости от уровня обязанностей. Среди необходимых навыков — знание английского языка на уровне Upper-Intermediate и выше. Среди обязанностей: взаимодействие с посольствами, авиакассами и страховыми компаниями, претенденты будут участвовать в конференциях как в Украине, так и за рубежом, будут привлечены к маркетинговой активности компании.

"Мы делаем дело жизни, которому отданы на 100%, любим то, чем занимаемся, и людей, которые нас окружают. Гибкость, человечность, командный дух и достойную оплату труда гарантируем", — сообщают в компании.

Работа СММ-менеджером

Ищут работников на дистанционную должность СММ-менеджера для работы с различными социальными сетями. Среди обязанностей: создание и реализация стратегий для развития аккаунтов в соцсетях, анализ результатов деятельности. Преимуществом будет опыт работы с программами для монтажа, фотошопа, дизайна и анимаций, знание английского языка. Однако компания рассматривает также кандидатов без опыта работы. Заработную плату обещают в 50 тыс. грн ежемесячно.

"Если ты хочешь развиваться в сфере социальных сетей и маркетинга, имеешь аналитические способности и желаешь работать в команде — присоединяйся к нам! За плодотворную работу гарантируем быстрый карьерный рост", — отмечается в сообщении.

Работа специалистом по кадрам

Также приглашают украинцев на удаленную работу специалистом по кадрам со знанием немецкого языка на уровне B2+ в популярную сеть спортивных заведений. Среди обязанностей: поддержка взаимодействия с руководителями подразделений по кадровым вопросам, создание и представление отчетности по новым работникам, работа с сайтом Пенсионного фонда (ведение е-трудовой книжки), отслеживание е-больничных листов, ведение воинского учета.

"В связи с активным развитием Sport Life в Европе. Ищем специалиста по кадрам, со знанием немецкого языка. Мы очень активно развиваемся в Австрии, большими сетями. Уровень заработной платы — достойный!" — сообщают в компании.

Работа ведущим юрисконсультом

Приглашают на работу юристов в крупнейший банк — ПриватБанк. Среди обязанностей: осуществление подготовки заявлений по существу и заявлений по процессуальным вопросам, необходимых для текущего ведения дел в судах, взаимодействие с органами Госисполнительной службы и частными исполнителями по вопросам исполнения решений суда, где банк выступает должником. Необходим опыт в составлении процессуальных судебных документов: исков, апелляционных, возражений, заявлений и ходатайств. Работодатель обещает конкурентную заработную плату.

"Мы ищем ведущего юрисконсульта Управления гражданского процесса, который стремится работать в динамичной среде и разделяет ценности взаимного доверия, открытости и инициативности", — отмечают в финучреждении.

Работа контент-менеджером

Ищет сотрудников на работу контент-менеджером ювелирная компания. Среди обязанностей: создание фото- и видеоконтента для ювелирных украшений, размещение на сайте и в соцсетях, коммуникация с клиентами в соцсетях и на сайте, прием заказов. Необходим опыт съемки ювелирных украшений. Работодатель гарантирует заработную плату на уровне 40-80 тыс. грн.

"Мы ищем креативного и ответственного контент-менеджера с опытом съемки ювелирных украшений! Если ты умеешь делать красивые фото и видео, знаешь, как правильно представить украшения, и готов развивать бренд в соцсетях — эта работа для тебя!" — сообщают в компании.

Ранее мы рассказывали, что граждане могут получать надбавки за сложность работы. Максимальный размер такой доплаты может составлять 50% от оклада.

Также сообщали, что в 2025 году в Украине изменили правила трудоустройства лиц с инвалидностью. Работодатели могут либо предоставлять рабочие места, либо делать взносы в Фонд соцзащиты.