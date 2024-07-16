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Зарплати від 50 тис. гривень — ТОП-3 пропозицій дистанційної роботи

16 липня 2024 12:30
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — за яку дистанційну роботу платять від 50 тис. грн
Людина за комп'ютером. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

На українських кадрових порталах не втрачає популярності дистанційна робота. При цьому деякі спеціалісти можуть заробляти від 50 тис. гривень щомісяця.

Про це свідчить інформація на порталі з пошуку роботи.

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Як зазначається, середня заробітна плата в країні не перевищує 19,5 тис. гривень за вакансіями, розміщеними на цьому сайті. Зокрема, залежно рівня компетентності та від результатів виконаної роботи, високу заробітну плату можуть отримувати:

  • програмісти;
  • спеціалісти з реклами;
  • менеджери з продажу.

Зокрема, Pay Per Click (РРС) спеціалісти (Amazon) можуть отримувати 30-90 тис. гривень. Так називають фахівців із контекстної реклами, які залучають на портал користувачів, котрі з великою ймовірністю щось придбають.

Сфера відповідальності таких спеціалістів: збір семантичного ядра англійською мовою, запуск різноманітних рекламних кампаній, оптимізація реклами, здійснення регулярного аналізу результатів. Для того, щоб отримати таку роботу, потрібно:

  • володіти англійською мовою на рівні не нижче Intermediate;
  • мати високий рівень володіння комп'ютером (швидкий друк, робота з Excel, пошук відомостей);
  • бажаний досвід роботи з Amazon Ads;
  • проходження курсів з контекстної реклами.

Менеджери з продажів можуть отримувати до 83,7 тис. гривень. Від кандидатів вимагають:

  • мати досвід роботи у продажах від пів року;
  • вміти працювати з CRM;
  • мати бажання навчатись.

Також Media buyer може заробляти до 100 тис. гривень. Йдеться про гуртову закупівлю всіх можливих рекламних місць для подальшого продажу. Серед вимог до претендентів:

  • наявність досвіду з Search Arbitrage від пів року (FB/TT);
  • мати кейси зі спендами від $15k/місяць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні вдосконалили механізм нарахування зарплат держслужбовцям, які працюють на прифронтових територіях, де тривають обстріли. Відповідні зміни затвердив Кабінет Міністрів 12 липня.

Також ми писали, що понад 80% українців оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.

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