Зарплати в Україні — за яку дистанційну роботу платять від 50 тис. грн

Зарплати від 50 тис. гривень — ТОП-3 пропозицій дистанційної роботи
На українських кадрових порталах не втрачає популярності дистанційна робота. При цьому деякі спеціалісти можуть заробляти від 50 тис. гривень щомісяця.
Про це свідчить інформація на порталі з пошуку роботи.
Яку дистанційно роботу пропонують українцям
Як зазначається, середня заробітна плата в країні не перевищує 19,5 тис. гривень за вакансіями, розміщеними на цьому сайті. Зокрема, залежно рівня компетентності та від результатів виконаної роботи, високу заробітну плату можуть отримувати:
- програмісти;
- спеціалісти з реклами;
- менеджери з продажу.
Зокрема, Pay Per Click (РРС) спеціалісти (Amazon) можуть отримувати 30-90 тис. гривень. Так називають фахівців із контекстної реклами, які залучають на портал користувачів, котрі з великою ймовірністю щось придбають.
Сфера відповідальності таких спеціалістів: збір семантичного ядра англійською мовою, запуск різноманітних рекламних кампаній, оптимізація реклами, здійснення регулярного аналізу результатів. Для того, щоб отримати таку роботу, потрібно:
- володіти англійською мовою на рівні не нижче Intermediate;
- мати високий рівень володіння комп'ютером (швидкий друк, робота з Excel, пошук відомостей);
- бажаний досвід роботи з Amazon Ads;
- проходження курсів з контекстної реклами.
Менеджери з продажів можуть отримувати до 83,7 тис. гривень. Від кандидатів вимагають:
- мати досвід роботи у продажах від пів року;
- вміти працювати з CRM;
- мати бажання навчатись.
Також Media buyer може заробляти до 100 тис. гривень. Йдеться про гуртову закупівлю всіх можливих рекламних місць для подальшого продажу. Серед вимог до претендентів:
- наявність досвіду з Search Arbitrage від пів року (FB/TT);
- мати кейси зі спендами від $15k/місяць.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні вдосконалили механізм нарахування зарплат держслужбовцям, які працюють на прифронтових територіях, де тривають обстріли. Відповідні зміни затвердив Кабінет Міністрів 12 липня.
Також ми писали, що понад 80% українців оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.
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