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Зарплаты от 50 тыс. гривен — ТОП-3 предложений дистанционной работы

16 июля 2024 12:30
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине — за какую дистанционную работу платят от 50 тыс. грн
Человек за компьютером. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

На украинских кадровых порталах не теряет популярности дистанционная работа. При этом некоторые специалисты могут зарабатывать от 50 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом свидетельствует информация на портале по поиску работы.

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Как отмечается, средняя заработная плата в стране не превышает 19,5 тыс. гривен по вакансиям, размещенным на этом сайте. В частности, в зависимости от уровня компетентности и от результатов проделанной работы высокую заработную плату могут получать:

  • программисты;
  • специалисты по рекламе;
  • менеджеры по продажам.

В частности, Pay Per Click (РРС) специалисты (Amazon) могут получать 30-90 тыс. гривен. Так называют специалистов по контекстной рекламе, привлекающей на портал пользователей, которые с большой вероятностью приобретут что-то.

Сфера ответственности таких специалистов: сбор семантического ядра на английском языке, запуск различных рекламных кампаний, оптимизация рекламы, осуществление регулярного анализа результатов. Для того чтобы получить такую работу, нужно:

  • владеть английским языком на уровне не ниже Intermediate;
  • иметь высокий уровень владения компьютером (быстрая печать, работа с Excel, поиск сведений);
  • желаемый опыт работы с Amazon Ads;
  • прохождение курсов по контекстной рекламе.

Менеджеры продаж могут получать до 83,7 тыс. гривен. От кандидатов требуют:

  • иметь опыт работы в продажах от полугода;
  • уметь работать с CRM;
  • иметь желание учиться.

Также Media buyer может зарабатывать до 100 тысяч гривен. Речь идет об оптовой закупке всех возможных рекламных мест для последующей продажи. Среди требований к претендентам:

  • наличие опыта по Search Arbitrage от полугода (FB/TT);
  • иметь кейсы со спендами от $15k/месяц.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине усовершенствовали механизм начисления зарплат госслужащим, работающим на прифронтовых территориях, где продолжаются обстрелы. Соответствующие изменения утвердили Кабинет Министров 12 июля.

Также мы писали, что более 80% украинцев оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.

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