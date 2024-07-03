Зарплата в Україні-2024 — як зміниться мінімалка в липні

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні становитиме 8 000 грн на місяць. Погодинна ставка — 48 грн.

Про це йдеться у статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

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Зростання мінімальної зарплати у 2024 році

Згідно з законом, з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становила 7 100 грн. З 1 квітня її збільшили до 8 000 грн на місяць, а погодинна ставка підвищилася до 48 грн. Ці показники залишаться незмінними і в липні цього року.

На що впливає розмір мінімальної зарплати

У липні 2024 року роботодавці зобов’язані встановити зарплату для найманих працівників не менше 8 000 грн, а також сплатити податок на доходи фізичних осіб у розмірі не менше 1 440 грн (8000×18%) і військовий збір не менше 120 грн (8000×1,5%).

Мінімальний розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) у липні становитиме 1 760 грн (8000×22%).

Максимальна база нарахування ЄСВ встановлена на рівні 15 розмірів мінімальної зарплати, тобто в липні вона становитиме 120 000 грн.

Максимальна сума ЄСВ з 1 квітня становить 26 400 грн (8 000×15×22%).

Що ще треба знати

Нагадаємо, наразі українці заробляють в середньому 18,9 тисяч гривень, що на 22,5% більше, ніж рік тому. Проте у 2024 році середня зарплата в Україні може становити 23 тисячі гривень через значний дефіцит кадрів.

Ми також писали, що український уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2025-2027 рік, де зокрема вказано, якою буде мінімальна зарплата у наступні роки. Нові показники ухвалили після консультацій з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ).