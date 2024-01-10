Работа в Украине — где можно зарабатывать 1 тысячу долларов

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

На украинском рынке труда появляются вакансии с заработной платой в 1 тысячу долларов (около 40 тыс. гривен). В частности, работодатели готовы платить больше автомалярам и диспетчерам в логистике.

Об этом свидетельствует информация одного из украинских кадровых порталов.

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Учитывая данные профильного портала, в стране кроме отрасли информационных технологий есть другие привлекательные сферы в вопросе оплаты труда.

Так, в Украине высокую зарплату предлагают:

специалистам по недвижимости;

диспетчерам в логистике;

автомалярам;

менеджерам по продажам;

операторам call-центров.

Однако на такие вакансии работодатели ищут опытных специалистов, обладающих определенными профессиональными навыками.

Риелторы

Специалистам, занимающимся продажей или арендой недвижимости платят от 45 тыс. грн. Основные требования — умение проводить переговоры и владеть искусством убеждения. Есть возможность обучения, гибкий график. Зарплата зависит от активности работника.

Автомаляры

Автомаляры в среднем могут зарабатывать 40 — 60 тыс. грн. Основное требование — опыт работы от двух лет.

Среди обязанностей — покраска, рихтовка, сварка авто, арматурные работы, замена деталей, анализ повреждения транспорта.

Диспетчеры

Высокие зарплаты предлагают диспетчерам в сфере логистики, особенно работающих в зарубежных компаниях. От кандидатов требуется знание английского языка. Берут даже без опыта, учат.

Диспетчер занимается поиском грузов для машин компании, организует процесс перевозки и разрешает определенные логистические проблемы водителей компании.

Операторы call-центров

Операторы call-центров могут зарабатывать от 40 тыс. грн. при условии знания иностранных языков. Работа бывает дистанционна. Проводят обучение и тренинги. Среди типичных обязанностей — информирование и консультирование клиентов, в том числе о различных акциях, услугах компании.

Менеджеры по продажам

Менеджеры по продажам могут получать 60 тыс. — 120 тыс. грн. Среди обязанностей — разработка стратегии, тактики, целей продаж, а также выполнение планов по продажам, осуществление анализа рынка и конкурентов.

Больше о зарплатах

Напомним, самая лучшая ситуация по восстановлению рынка труда в Ивано-Франковской области (183 процента от количества, зафиксированного в феврале 2022 года), то есть вакансий вдвое больше, чем до войны, самая плохая — в Херсонской области (18 процентов).

Ранее сообщалось, что в 2024 году компании будут вынуждены повысить заработную плату своим работникам. По прогнозу Национального банка Украины (НБУ), к такому шагу работодателей будет толкать один немаловажный фактор.