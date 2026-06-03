Зарплата за годину роботи в Україні злетіла: де платять до 270 грн і більше

Будівельник, гроші на столі. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Зарплати українців помітно різняться між собою залежно від регіону та професійної сфери. Найвищі оклади традиційно пропонують у столиці та великих містах, тоді як найменше отримують мешканці прифронтових регіонів.

Скільки коштує година роботи в Україні та де можна непогано заробити, розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію сайту з пошуку роботи.

Скільки в середньому заробляють українці

Згідно з даними порталу Work.ua, середня зарплата в Україні у червні 2026 року становить близько 30 000 грн. Якщо перевести цю суму у погодинну оплату, то за одну годину можна заробити від 165 до 180 гривень.

Представникам деяких професій платять майже вдвічі більше за інших українців.

Які професії найбільш оплачувані

Лідером за рівнем зарплат, як і раніше, залишається ринок нерухомості. Тут зарплати становлять близько 45 тисяч гривень на місяць. Це майже 270 гривень за годину роботи.

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Також найбільш прибутковими стали:

продажі та закупівлі — близько 37,5 тис. грн (223 грн/год);

будівництво — близько 35 тис. грн (208 грн/год);

маркетинг і PR — близько 35 тис. грн (208 грн/год);

IT-сфера — понад 31 тис. грн (187 грн/год).

Скільки заробляють кваліфіковані спеціалісти

Доходи фахівців масових професій тримаються на рівні середньої зарплати по країні.

Наприклад, працівникам логістики та складського господарства платять близько 29 тисяч гривень на місяць (173 грн за годину).

У виробничій сфері та на адміністративних посадах можна отримати приблизно 30 тисяч гривень (179 грн за годину).

Медикам, бухгалтерам та фінансистам готові платити близько 25 тисяч гривень (149 грн/год).

Чиї зарплати "плентаються позаду"

Найбільш затребувані професії мають високий рівень конкуренції, але пропонують найнижчу оплату праці.

Зокрема:

у роздрібній торгівлі середня зарплата становить близько 23 тис. грн (137 грн за годину);

у сфері освіти та охорони праці — близько 22,5 тис. грн (134 грн за годину);

у готельно-ресторанному бізнесі готові платити від 26 до 27,5 тис. грн (155–164 грн за годину).

У яких містах зарплати найвищі

Щедрі оклади пропонують мешканцям Києва - близько 35 000 грн на місяць.

Також зарплати не стоять на місці у таких містах:

Львів — близько 30 000 грн;

Дніпро — 27 500–28 000 грн;

Одеса — близько 27 000 грн;

Харків — близько 25 000 грн.

А от найнижчі доходи отримують у:

Сумах — близько 21 000 грн;

Херсоні — близько 21 000 грн;

Кривому Розі — близько 21 500 грн;

Чернігові — близько 22 500 грн.

Тож якщо ви в пошуку високооплачуваної роботи, варто придивитися до професій, де відчувається кадровий дефіцит. Також солідно заробити можуть високваліфіковані працівники.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українські вчителі можуть отримувати доплати за перевірку зошитів, класне керівництво та інші додаткові обов’язки. Наприклад, педагогам, які обслуговують комп’ютерну техніку в школах, доплачують надбавку у розмірі 10-15% від основної зарплати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що європейський ринок праці демонструє суттєвий розрив у зарплатах: у 2026 році лідером залишається Швейцарія, де працівники заробляють понад 107 тис. євро на рік. До групи країн із високими доходами також входять Ісландія, Люксембург, Данія та Нідерланди, де річні зарплати перевищують 60 тис. євро.