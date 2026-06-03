Зарплата за час работы в Украине взлетела: где платят до 270 грн и больше

Строитель, деньги на столе. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Зарплаты украинцев заметно различаются между собой в зависимости от региона и профессиональной сферы. Самые высокие оклады традиционно предлагают в столице и крупных городах, тогда как меньше всего получают жители прифронтовых регионов.

Сколько стоит час работы в Украине и где можно неплохо заработать, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию сайта по поиску работы.

Сколько в среднем зарабатывают украинцы

Согласно данным портала Work.ua, средняя зарплата в Украине в июне 2026 года составляет около 30 000 грн. Если перевести эту сумму в почасовую оплату, то за один час можно заработать от 165 до 180 гривен.

Представителям некоторых профессий платят почти вдвое больше других украинцев.

Какие профессии наиболее оплачиваемые

Лидером по уровню зарплат по-прежнему остается рынок недвижимости. Здесь зарплаты составляют около 45 тысяч гривен в месяц. Это почти 270 гривен за час работы.

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Также наиболее прибыльными стали:

продажи и закупки — около 37,5 тыс. грн (223 грн/час);

строительство — около 35 тыс. грн (208 грн/час);

маркетинг и PR — около 35 тыс. грн (208 грн/час);

IT-сфера — более 31 тыс. грн (187 грн/час).

Сколько зарабатывают квалифицированные специалисты

Доходы специалистов массовых профессий держатся на уровне средней зарплаты по стране.

Например, работникам логистики и складского хозяйства платят около 29 тысяч гривен в месяц (173 грн в час).

В производственной сфере и на административных должностях можно получить примерно 30 тысяч гривен (179 грн в час).

Медикам, бухгалтерам и финансистам готовы платить около 25 тысяч гривен (149 грн/час).

Чьи зарплаты "плетутся позади"

Наиболее востребованные профессии имеют высокий уровень конкуренции, но предлагают самую низкую оплату труда.

В частности:

в розничной торговле средняя зарплата составляет около 23 тыс. грн (137 грн в час);

в сфере образования и охраны труда — около 22,5 тыс. грн (134 грн в час);

в гостинично-ресторанном бизнесе готовы платить от 26 до 27,5 тыс. грн (155-164 грн в час).

В каких городах зарплаты самые высокие

Щедрые оклады предлагают жителям Киева - около 35 000 грн в месяц.

Также зарплаты не стоят на месте в таких городах:

Львов — около 30 000 грн;

Днепр — 27 500-28 000 грн;

Одесса — около 27 000 грн;

Харьков — около 25 000 грн.

А вот самые низкие доходы получают в:

Сумах — около 21 000 грн;

Херсоне — около 21 000 грн;

Кривом Роге — около 21 500 грн;

Чернигове — около 22 500 грн.

Поэтому если вы в поиске высокооплачиваемой работы, стоит присмотреться к профессиям, где ощущается кадровый дефицит. Также солидно заработать могут высококвалифицированные работники.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинские учителя могут получать доплаты за проверку тетрадей, классное руководство и другие дополнительные обязанности.

Также Новини.LIVE сообщали, что европейский рынок труда демонстрирует существенный разрыв в зарплатах: в 2026 году лидером остается Швейцария, где работники зарабатывают более 107 тыс. евро в год. В группу стран с высокими доходами также входят Исландия, Люксембург, Дания и Нидерланды, где годовые зарплаты превышают 60 тыс. евро.