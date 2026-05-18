Зарплати в Європі: найбагатші та найбідніші країни за рівнем доходів населення

Середня заробітна плата в країнах Європи дуже відрізняється. Десь люди отримують понад сотню тисяч євро на рік. Але є й країни, в яких річний заробіток не дотягує й до двох десятків євро.

Рейтинг країн Європи з найвищими та найнижчими зарплатами опублікувало видання Euronews, передають Новини.LIVE.

Де в Європі найбільше платять

Згідно зі звітом ОЕСР "Оподаткування заробітної плати за 2026 рік", лідером рейтингу, дані якого включають 27 європейських країн, 22 з яких — члени Євросоюзу, є Швейцарія, де середня річна заробітна плата становить 107 487 євро. Як порахувати у гривнях за актуальним курсом, отримаємо суму більш як 5,5 млн грн на рік або майже пів мільйона на місяць.

Друге місце посідає Ісландія з зарплатою у 85 950 євро/рік. На третьому місці в загальному заліку країна ЄС — Люксембург, де люди в середньому заробляють з 77 844 євро на рік.

В списку країн, де середньорічний заробіток перевищує 50 000 євро також:

Данія — 71 961 євро;

Нідерланди — 69 028 євро;

Норвегія — 68 420 євро;

Німеччина — 66 700 євро;

Велика Британія — 65 340 євро;

Австрія — 63 054 євро;

Бельгія — 62 348 євро;

Ірландія — 60 258 євро;

Фінляндія — 55 462 євро;

Швеція — 50 338 євро.

У Франції цей показник становить 45 964 євро, в Італії — 36 594 євро, в Іспанії — 32 678 євро, у Словенії — 30 135 євро.

В яких країнах ЄС найменші зарплати

Дев’ять з 22 країн Євросоюзу мають показник середньорічної заробітної плати менш як 30 000 євро. Буквально трішки не дотягує до цього порогу Литва із зарплатою 28 474 євро на рік або 2 373 євро (122 тис. грн) на місяць. Також у списку:

Греція — 26 563 євро;

Естонія — 25 603 євро;

Польща — 24 940 євро;

Португалія — 24 254 євро;

Чехія — 23 685 євро;

Латвія — 21 321 євро;

Угорщина — 21 257 євро.

Словаччина має найнижчу річну заробітну плату в ЄС — 19 590 євро. Останнє місце в рейтингу посідає Туреччина, де цей показник становить 18 590 євро (майже 957 тис. грн на рік або 80 тис. грн на місяць).

