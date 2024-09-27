Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Зарплати від 30 тис. грн — ТОП-5 гарячих вакансій вересня arrow

Зарплати від 30 тис. грн — ТОП-5 гарячих вакансій вересня

27 вересня 2024 09:46
Ксенія Симонова - Редактор
Робота у вересні 2024 року — ТОП-5 вакансій із зарплатою 30 тис. грн
Слюсар під час роботи. Фото: ewl.com
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні середня заробітна плата на ринку праці перевищує 21 тис. гривень. Водночас, на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості станом на вересень 2024 року міститься багато пропозицій роботи з оплатою, що значно перевищує вказану суму.

Про це свідчить інформація, розміщена на кадровому порталі.

Читайте також:

ТОП-5 вакансій вересня із зарплатою від 30 тис. грн

У вересні поточного року середня зарплата в громадян вища на 21% проти вересня минулого року. Однак темпи зростання доходів українців доволі низькі. Водночас, деякі роботодавці в різних містах через нестачу кваліфікованих працівників пропонують значно вищу заробітну плату, ніж в середньому на ринку.

Робота авторемонтником

Так, на порталі міститься вакансія на посаду авторемонтника у Кам’янській територіальній громаді Дніпропетровської області. Серед обов'язків — виконання робіт з ремонту та обслуговування автомобілів, розбирання, ремонт моторів авто, заміна та регулювання ходової частини, робота з гальмівною системою. Шукають людину з досвідом роботи. Заробітна плата — 30 тис. грн.

Робота менеджером зі збуту

У Львові шукають працівника на посаду менеджера (управителя) зі збуту. Робота з наявними дистриб'юторами, пошук і залучення нових клієнтів. На посаді необхідно здійснювати аналіз конкурентів (асортимент, ціни, активність), а також аналіз та контроль дебіторської заборгованості. Потрібен працівник з досвідом роботи вміння презентувати та просувати товар. Режим роботи: п'ятиденний робочий тиждень. Заробітна плата — 30 тис. грн.

Робота юрисконсультом

В Одесі шукають претендентів на роботу юрисконсультом. Потрібна людина з досвідом роботи та досконалим знанням усіх послуг напрямку з посиланням на закони та законопроєкти.  Серед обов'язків — надання консультацій з юридичною експертизою ситуацій клієнтів (в офісі та по телефону), укладання договорів з клієнтами. Вимагають наявність юридичної освіти та базові знання юриспруденції. Пропонують п'ятиденний робочий тиждень і заробітну плату до 30 тис. грн.

Робота водієм-інструктором

У Кропивницькому роботодавці пропонують роботу водієм-інструктором. Потрібно буде здійснювати перевезення сільськогосподарської продукції на зерновозі MAN, необхідне знання правил дорожнього руху та безпеки під час руху автомобіля, наявність водійського посвідчення категорії СЕ. Досвід роботи від двох років. Робота передбачає відрядження по всій Україні. Заробітна плата — 30 тис. грн.

Робота слюсарем-ремонтником

У Запоріжжі шукають досвідченого слюсаря-ремонтника.  Серед обов'язків: уміння ремонтувати, складати і випробовувати середньої складності складові одиниці і механізми устаткування і машин. Кваліфікованим робітникам обіцяють заробітну плату на рівні 30 тис. грн щомісяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні прогнозують збільшення середньої заробітної плати до понад 24,3 тис. гривень. За розрахунками уряду, громадяни почнуть отримувати на 10,5% більше.

Також ми писали, що в Україні з початку 2024 року розмір середньої заробітної плати підвищився на 20%. У списку найбільш високооплачуваних цивільних професій: програмісти, маркетологи та фінансисти.

зарплати виплати робота працівники ринок праці роботодавці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:17 Годинник за 100 000 доларів — Трамп запустив новий бізнес перед виборами

10:07 Пограбував пенсіонерку в Києві — поліція повідомила чоловіку про підозру

09:56 Реагуйте на тривоги — росіяни збільшили число ракетоносіїв у Чорному морі

09:55 У Раді пояснили яким чином економічне бронювання допоможе виявити ухилянтів

09:53 Обстріли Донецької області — окупанти вбили чотирьох людей

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

09:53 Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі — під завалами можуть бути люди

09:46 Зарплати від 30 тис. грн — ТОП-5 гарячих вакансій вересня

09:44 Нічна атака на Україну — скільки російських дронів збили сили ППО

09:36 Одесити сьогодні будуть без світла — причини

09:34 Бербок заявила, що припинення підтримки України може збільшити кількість війн

10:17 Годинник за 100 000 доларів — Трамп запустив новий бізнес перед виборами

10:07 Пограбував пенсіонерку в Києві — поліція повідомила чоловіку про підозру

09:56 Реагуйте на тривоги — росіяни збільшили число ракетоносіїв у Чорному морі

09:55 У Раді пояснили яким чином економічне бронювання допоможе виявити ухилянтів

09:53 Обстріли Донецької області — окупанти вбили чотирьох людей

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

09:53 Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі — під завалами можуть бути люди

09:46 Зарплати від 30 тис. грн — ТОП-5 гарячих вакансій вересня

09:44 Нічна атака на Україну — скільки російських дронів збили сили ППО

09:36 Одесити сьогодні будуть без світла — причини

09:34 Бербок заявила, що припинення підтримки України може збільшити кількість війн

Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації