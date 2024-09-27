Робота у вересні 2024 року — ТОП-5 вакансій із зарплатою 30 тис. грн

Слюсар під час роботи. Фото: ewl.com

В Україні середня заробітна плата на ринку праці перевищує 21 тис. гривень. Водночас, на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості станом на вересень 2024 року міститься багато пропозицій роботи з оплатою, що значно перевищує вказану суму.

Про це свідчить інформація, розміщена на кадровому порталі.

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У вересні поточного року середня зарплата в громадян вища на 21% проти вересня минулого року. Однак темпи зростання доходів українців доволі низькі. Водночас, деякі роботодавці в різних містах через нестачу кваліфікованих працівників пропонують значно вищу заробітну плату, ніж в середньому на ринку.

Робота авторемонтником

Так, на порталі міститься вакансія на посаду авторемонтника у Кам’янській територіальній громаді Дніпропетровської області. Серед обов'язків — виконання робіт з ремонту та обслуговування автомобілів, розбирання, ремонт моторів авто, заміна та регулювання ходової частини, робота з гальмівною системою. Шукають людину з досвідом роботи. Заробітна плата — 30 тис. грн.

Робота менеджером зі збуту

У Львові шукають працівника на посаду менеджера (управителя) зі збуту. Робота з наявними дистриб'юторами, пошук і залучення нових клієнтів. На посаді необхідно здійснювати аналіз конкурентів (асортимент, ціни, активність), а також аналіз та контроль дебіторської заборгованості. Потрібен працівник з досвідом роботи вміння презентувати та просувати товар. Режим роботи: п'ятиденний робочий тиждень. Заробітна плата — 30 тис. грн.

Робота юрисконсультом

В Одесі шукають претендентів на роботу юрисконсультом. Потрібна людина з досвідом роботи та досконалим знанням усіх послуг напрямку з посиланням на закони та законопроєкти. Серед обов'язків — надання консультацій з юридичною експертизою ситуацій клієнтів (в офісі та по телефону), укладання договорів з клієнтами. Вимагають наявність юридичної освіти та базові знання юриспруденції. Пропонують п'ятиденний робочий тиждень і заробітну плату до 30 тис. грн.

Робота водієм-інструктором

У Кропивницькому роботодавці пропонують роботу водієм-інструктором. Потрібно буде здійснювати перевезення сільськогосподарської продукції на зерновозі MAN, необхідне знання правил дорожнього руху та безпеки під час руху автомобіля, наявність водійського посвідчення категорії СЕ. Досвід роботи від двох років. Робота передбачає відрядження по всій Україні. Заробітна плата — 30 тис. грн.

Робота слюсарем-ремонтником

У Запоріжжі шукають досвідченого слюсаря-ремонтника. Серед обов'язків: уміння ремонтувати, складати і випробовувати середньої складності складові одиниці і механізми устаткування і машин. Кваліфікованим робітникам обіцяють заробітну плату на рівні 30 тис. грн щомісяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні прогнозують збільшення середньої заробітної плати до понад 24,3 тис. гривень. За розрахунками уряду, громадяни почнуть отримувати на 10,5% більше.

Також ми писали, що в Україні з початку 2024 року розмір середньої заробітної плати підвищився на 20%. У списку найбільш високооплачуваних цивільних професій: програмісти, маркетологи та фінансисти.