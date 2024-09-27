Работа в сентябре 2024 года — ТОП-5 вакансий с зарплатой 30 тыс. грн

Слесарь во время работы. Фото: ewl.com

В Украине средняя заработная плата на рынке труда превышает 21 тысячу гривен. В то же время, на Едином портале вакансий Государственной службы занятости на сентябрь 2024 года содержится много предложений работы с оплатой, что значительно превышает указанную сумму.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на кадровом портале.

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В сентябре текущего года средняя зарплата у граждан выше 21% против сентября прошлого года. Однако темпы роста доходов украинцев достаточно низкие. В то же время, некоторые работодатели в разных городах из-за нехватки квалифицированных работников предлагают более высокую заработную плату, чем в среднем на рынке.

Работа авторемонтником

Так, на портале содержится вакансия на должность авторемонтника в Каменской территориальной громаде Днепропетровской области. Среди обязанностей — выполнение работ по ремонту и обслуживанию автомобилей, разборка, ремонт моторов авто, замена и регулировка ходовой части, работа с тормозной системой. Ищут человека с опытом работы. Заработная плата — 30 тыс. грн.

Работа менеджером по продажам

Во Львове ищут работника на должность менеджера (управляющего) по сбыту. Работа с имеющимися дистрибьюторами, поиск и привлечение новых клиентов. На должности необходимо проводить анализ конкурентов (ассортимент, цены, активность), а также анализ и контроль дебиторской задолженности. Нужен работник с опытом работы умения представлять и продвигать товар. Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Заработная плата — 30 тыс. грн.

Работа юрисконсультом

В Одессе ищут претендентов на работу юрисконсультом. Нужен человек с опытом работы и доскональным знанием всех услуг направления со ссылкой на законы и законопроекты. Среди обязанностей — предоставление консультаций с юридической экспертизой ситуаций клиентов (в офисе и по телефону), заключение договоров с клиентами. Требуют наличие юридического образования и базовых знаний юриспруденции. Предлагают пятидневную рабочую неделю и заработную плату до 30 тыс. грн.

Работа водителем-инструктором

В Кропивницком предлагают работу водителем-инструктором. Требуется перевозка сельскохозяйственной продукции на зерновозе MAN, необходимо знание правил дорожного движения и безопасности во время движения авто, наличие водительского удостоверения категории СЕ. Опыт работы от двух лет. Работа предусматривает командировки по всей Украине. Заработная плата — 30 тыс. грн.

Работа слесарем-ремонтником

В Запорожье ищут опытного слесаря-ремонтника. Среди обязанностей: умение ремонтировать, составлять и испытывать среднюю сложность составляющих единиц и механизма оборудования и машин. Квалифицированным рабочим обещают заработную плату на уровне 30 тыс. грн ежемесячно.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине прогнозируют увеличение средней заработной платы до более чем 24,3 тыс. гривен. По расчетам правительства, граждане начнут получать на 10,5% больше.

Также мы писали, что в Украине с начала 2024 года размер средней заработной платы повысился на 20%. В списке самых высокооплачиваемых гражданских профессий: программисты, маркетологи и финансисты.