Зарплаты учителей могут значительно вырасти — что предлагают профсоюзы

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское правительство призвали существенно повысить заработную плату педагогическим работникам с 2026 года. В рекомендациях содержится просьба выполнить законодательные гарантии в соответствии со статьей 61 закона "Об образовании" и статьей 48 Конституции Украины.

Об этом говорится в сообщении Профсоюза работников образования и науки Украины.

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Как объясняют в профсоюзе, Минобразования должно учесть соответствующие предложения при подготовке Бюджетной декларации на период 2026-2028 гг, что является базисом для дальнейшего формирования проекта главной сметы страны.

Так, в одном из главных предложений профсоюза говорится о необходимости обеспечения норм, гарантированных статьей 61 закона "Об образовании". А именно — относительно размера окладов педагогов и ученых с установлением размера оклада:

педагогических работников самой низкой квалификационной категории на уровне трех минимальных зарплат с дифференциацией в зависимости от квалификационных категорий минимум на 10% выше;

научно-педагогических работников — на 25% больше.

Также просят привести размер минимальной зарплаты до уровня, который позволил бы обеспечить достаточный жизненный уровень для семьи, куда входит достаточное питание, одежда, жилье. То есть, речь идет о выполнении гарантий статьи 48 Конституции Украины.

В профсоюзе объяснили, что по международным оценкам уровень минимальной заработной платы должен составлять 50% средней зарплаты в сферах экономики. Так, по прогнозным макроэкономическим показателям, утвержденным правительственным постановлением №780, уровень номинальной среднемесячной заработной платы работников на следующий год заложен на уровне 28,19 тыс. грн. Учитывая это, размер минимальной зарплаты должен составлять не менее 14 тыс. грн.

"Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране и негативное влияние на экономику в результате вооруженной агрессии России в Профсоюзе работников образования и науки, как возможный, компромиссный вариант предлагают установить с 1 января 2026 года минимальную заработную плату не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц в сумме 11607 грн", — сообщает портал.

Кроме того, Минобразования призвали позаботиться об объемах образовательной субвенции местным бюджетам на таком уровне, который позволил бы осуществлять своевременную и в полном объеме оплату труда педагогам.

Доплаты к зарплатам учителей в 2025 году

Как известно, с целью поддержки работников образовательной сферы правительство ввело новый проект помощи в 2025 году, который реализуют в два этапа. Он предусматривает доплаты к заработной плате. Так, с начала этого года всем педагогическим работникам учреждений общего среднего образования предусмотрена дополнительная доплата в размере 1 тыс. грн. Надбавку получат:

школьные психологи;

руководители кружков;

воспитатели групп продленного дня.

Во время второго этапа, который стартует с сентября 2025 года, педагоги получат дополнительно уже по 2 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, что в правительстве дали рекомендации по оплате труда в детских дошкольных учебных заведениях. В частности, в Минобразования предостерегли от изменений условий оплаты работы воспитателей "задним числом".

Также писали, что работники в случае увольнения должны получить расчетные выплаты. В них должна входить зарплата, выходное пособие, компенсация за неиспользованные дни отпусков, дополнительные гарантии.