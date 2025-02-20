Робота в дитсадках — у Міносвіти попередили про зміни в зарплатах

Людина дістає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство освіти і науки дало рекомендації щодо оплати праці в дитячих садках. Там застерегли від змін умов оплати роботи таких працівників "заднім числом".

Відповідне роз’яснення міститься у відомому листі.

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Детальніше про рекомендації Міністерства освіти

У МОН зазначають, що питання оплати праці педагогічних працівників закладів дошкільної освіти буде унормовано наказом відомства № 100, який набуде чинності з дня його офіційного опублікування та застосовуватиметься з 1 січня 2025 року.

Зокрема, наказ змінив назву "дитячі дошкільні навчальні заклади" на "заклади дошкільної освіти".

Згідно з документом, посадовий оклад (ставка зарплати) встановлено педагогічному працівнику за певний робочий час:

керівники, вихователі-методисти, соціальні педагоги, асистенти вихователів — 35 годин на тиждень;

вихователі, практичні психологи та інші педагогічні працівники — 30 годин на тиждень.

Норми педагогічного навантаження наступні:

вихователі, інструктори з фізкультури — 25 годин на тиждень;

музичні керівники — 24 години на тиждень;

практичні психологи, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди — 20 годин на тиждень;

керівники гуртків (студії, секції тощо), вчителі — 18 годин на тиждень.

Навантаження працівника такого закладу менше вищезазначеної норми має встановлюватися за його письмовою згодою. Робота понад норму педагогічного навантаження може здійснюватися поза межами освітнього закладу.

Наказ встановлює, що посадовий оклад працівникам закладів дошкільної освіти має встановлюватися за робочий час, визначений до законодавства. Документ ще не опубліковано в "Офіційному віснику України".

У Міносвіти наголосили також, що змінювати умови оплати праці педагогів "заднім числом" і вираховувати із зарплати кошти за невідпрацьовані години понад встановлене в тарифікаційних списках навантаження, неприпустимо.

Також зауважили, що засновники державних і комунальних закладів дошкільної освіти можуть встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та винагороди у розмірі, що перевищує розмір, визначений урядом, а також призначати додаткові винагороди та грошові допомоги.

Які зарплати у працівників дитячих садків

Для мотивації педагогів дитячих садків в деяких містах кілька років тому запровадили чималі премії. Зокрема, розміри премій до заробітної плати можуть становити від 30% до 50%.

У середньому зарплата вихователя у держзакладах з урахуванням категорій, вислуги років становить 12 тис. грн, без урахування премій.

За даними кадрових порталів, вихователі в приватних дитячих садках можуть отримувати щомісяця від 20 до 28 тис. грн (Київ), залежно від навантаження.

Нагадаємо, працівники у звільнення мають право на виплату розрахункових. Сума має складатися із заробітної плати, вихідної допомоги, компенсації за невикористані дні відпусток, додаткових гарантій.

Раніше ми розповідали, що педагоги можуть отримувати значно вищі доходи у приватних закладах. Так, згідно з інформацією кадрових порталів, деяким фахівцям роботодавці обіцяють щомісячну оплату праці, що досягає 40 тис. грн.