Зарплаты в Украине — сколько зарабатывают учителя начальных классов в 2025 году

Женщина с карандашом за столом. Фото: Freepik

Заработная плата учителя начальных классов практически всех учебных заведений в Украине состоит из оклада, различных доплат и надбавок. Известно, на что могут рассчитывать такие педагоги в частных и государственных учебных заведениях в 2025 году.

Это предусмотрено приказом Министерства образования №557 и постановлением Кабинета министров №1298.

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Компоненты зарплаты учителя начальных классов

Заработная плата учителя состоит из базовой ставки по тарифному разряду, доплат и надбавок. Речь идет о такой общей структуре зарплаты педагога:

Должностной оклад: Учителям начальных классов предусмотрен оклад, зависящий от их квалификационной категории и тарифного разряда. В частности, учителю с первой квалификационной категорией (13-й тарифный разряд) начисляют оклад в 7253 грн, который повышается на 10%, согласно постановлению №22. Доплаты и надбавки: Предусмотрена доплата за осуществление проверки учебных работ — 15% от оклада, надбавка за престижность педагогического труда, размер которой может составлять от 5 до 30% от оклада, доплата за работу в неблагоприятных условиях труда — 1,3 тыс. грн с января 2025 года, с сентября — 2,6 тыс. грн. Другие выплаты: Также учителя получают другие надбавки и доплаты, в частности, за сложность работы или за выслугу лет, однако суммы зависят от конкретных условий труда. Так, согласно части четвертой статьи 61 закона "Об образовании" педагогам предусмотрены ежемесячные надбавки за выслугу лет в процентах от должностного оклада в следующем размере: более трех лет — 10%; более 10 лет — 20%; более 20 лет— 30%.

В целом, общая сумма заработной платы состоит из всех вышеупомянутых компонентов и может меняться в зависимости от индивидуальных условий труда.

Что предлагают учителям начальных классов кадровые порталы в июне

По данным портала Work.ua, по состоянию на июнь 2025 года учитель начальных классов в Украине в среднем зарабатывает 19 тыс. грн. Показатель на 12% больше по сравнению с июнем прошлого года.

Динамика зарплат. Источник: Work.ua

Доходы учителей выше в крупных городах, таких как Киев, чем в других областях. Так, средняя зарплата учителя начальных классов в столице составляет 22,5 тыс. грн, что на 18% больше против показателя в июне прошлого года.

Зарплаты в регионах. Источник: Work.ua

В частности, в современных частных школах Киева учителя начальных классов могут зарабатывать от 25 тыс. до 50 тыс. грн.

Ранее мы писали, об изменении механизма назначения окладов и премий для госслужащих. Речь идет о реализации закона, предусматривающего оплату труда в зависимости от классификации должностей.

Также мы сообщали, предусмотрена ли индексация зарплат работников в июне текущего года. По правилам, осовременивание выплат происходит, когда индекс потребительских цен превысит показатель в 103%.