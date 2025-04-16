Зарплаты в 2025 году — какие предусмотрены надбавки к окладам учителей

Учитель с детьми в классе. Фото: Freepik

В Украине все педагогические работники учреждений общего среднего образования имеют право на различные доплаты, которые колеблются от 5 до 40% от размера должностного оклада. Также предусмотрена новая надбавка в 1 тыс. грн.

Вопрос доплат прописан в статье 24 закона №463 "О полном общем среднем образовании".

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Согласно нормам закона, основой начисления различных доплат является должностной оклад учителей.

В частности, в 2025 году для первого тарифного разряда педагогов установлен должностной оклад на уровне 3195 грн. По данным образовательного ведомства, примерно размер заработной платы учителя первой категории с надбавками и доплатами составляет 13,9 тыс. грн.

Так, для работников образования предусмотрены следующие доплаты в процентах от должностного оклада:

за классное руководство — от 20% до 25%;

за проверку работ школьников — от 10% до 20%;

за заведование мастерскими/кабинетами информатики — от 15% до 20%;

за заведование комнатами хранения оружия/стрелковыми тирами/музеями — от 10% до 15%;

за заведование подразделениями образовательных учреждений — 25%;

за заведование учебно-методическими кабинетами, лабораториями, спортивными залами — от 10% до 15%;

за заведование библиотеками, библиотечным фондом — от 5% до 15%;

за работу в инклюзивных классах или группах — 20%;

за обслуживание компьютерной техники — от 10% до 15%;

проведение внеклассной работы с учениками — от 10% до 40%.

за почетные, спортивные ученые, звания и научные степени — от 15% до 30%;

за педагогические звания, работу в спецучреждениях образования — от 10% до 30%.

Надбавка для учителей в 1 тыс. грн

С января 2025 года украинские педагогические работники начали получать новые ежемесячные доплаты. В частности, на выплаты могут рассчитывать также психологи, руководители кружков, воспитатели групп продленного дня.

Согласно решению правительства, речь идет не о повышении должностного оклада, а лишь о дополнительных суммах, введенных на время действия военного положения.

Реализация программы будет происходить в две волны:

с 1 января 2025 года — надбавка составляет 1 тыс. грн (1,3 тыс. грн до уплаты налогов);

с 1 сентября 2025 года надбавка возрастет до 2 тыс. грн (2,6 тыс. грн до уплаты налогов).

Начисление дополнительных сумм к зарплатам учителей произойдет автоматически.

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