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Зарплаты учителей — кто получает дополнительно 40% от оклада

16 апреля 2025 14:31
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в 2025 году — какие предусмотрены надбавки к окладам учителей
Учитель с детьми в классе. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине все педагогические работники учреждений общего среднего образования имеют право на различные доплаты, которые колеблются от 5 до 40% от размера должностного оклада. Также предусмотрена новая надбавка в 1 тыс. грн.

Вопрос доплат прописан в статье 24 закона №463 "О полном общем среднем образовании".

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Согласно нормам закона, основой начисления различных доплат является должностной оклад учителей.

В частности, в 2025 году для первого тарифного разряда педагогов установлен должностной оклад на уровне 3195 грн. По данным образовательного ведомства, примерно размер заработной платы учителя первой категории с надбавками и доплатами составляет 13,9 тыс. грн.

Так, для работников образования предусмотрены следующие доплаты в процентах от должностного оклада:

  • за классное руководство — от 20% до 25%;
  • за проверку работ школьников — от 10% до 20%;
  • за заведование мастерскими/кабинетами информатики — от 15% до 20%;
  • за заведование комнатами хранения оружия/стрелковыми тирами/музеями — от 10% до 15%;
  • за заведование подразделениями образовательных учреждений — 25%;
  • за заведование учебно-методическими кабинетами, лабораториями, спортивными залами — от 10% до 15%;
  • за заведование библиотеками, библиотечным фондом — от 5% до 15%;
  • за работу в инклюзивных классах или группах — 20%;
  • за обслуживание компьютерной техники — от 10% до 15%;
  • проведение внеклассной работы с учениками — от 10% до 40%.
  • за почетные, спортивные ученые, звания и научные степени — от 15% до 30%;
  • за педагогические звания, работу в спецучреждениях образования — от 10% до 30%.

Надбавка для учителей в 1 тыс. грн

С января 2025 года украинские педагогические работники начали получать новые ежемесячные доплаты. В частности, на выплаты могут рассчитывать также психологи, руководители кружков, воспитатели групп продленного дня.

Согласно решению правительства, речь идет не о повышении должностного оклада, а лишь о дополнительных суммах, введенных на время действия военного положения.

Реализация программы будет происходить в две волны:

  • с 1 января 2025 года — надбавка составляет 1 тыс. грн (1,3 тыс. грн до уплаты налогов);
  • с 1 сентября 2025 года надбавка возрастет до 2 тыс. грн (2,6 тыс. грн до уплаты налогов).

Начисление дополнительных сумм к зарплатам учителей произойдет автоматически.

Ранее мы писали о размере минимальной зарплаты в Польше в 2025 году. Теперь за один час работы работнику выплачивают по 30,5 злотых.

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