Зарплаты в 2025 году — какие предусмотрены надбавки к окладам учителей

Зарплаты учителей — кто получает дополнительно 40% от оклада
В Украине все педагогические работники учреждений общего среднего образования имеют право на различные доплаты, которые колеблются от 5 до 40% от размера должностного оклада. Также предусмотрена новая надбавка в 1 тыс. грн.
Вопрос доплат прописан в статье 24 закона №463 "О полном общем среднем образовании".
Какие существуют доплаты педагогам в 2025 году
Согласно нормам закона, основой начисления различных доплат является должностной оклад учителей.
В частности, в 2025 году для первого тарифного разряда педагогов установлен должностной оклад на уровне 3195 грн. По данным образовательного ведомства, примерно размер заработной платы учителя первой категории с надбавками и доплатами составляет 13,9 тыс. грн.
Так, для работников образования предусмотрены следующие доплаты в процентах от должностного оклада:
- за классное руководство — от 20% до 25%;
- за проверку работ школьников — от 10% до 20%;
- за заведование мастерскими/кабинетами информатики — от 15% до 20%;
- за заведование комнатами хранения оружия/стрелковыми тирами/музеями — от 10% до 15%;
- за заведование подразделениями образовательных учреждений — 25%;
- за заведование учебно-методическими кабинетами, лабораториями, спортивными залами — от 10% до 15%;
- за заведование библиотеками, библиотечным фондом — от 5% до 15%;
- за работу в инклюзивных классах или группах — 20%;
- за обслуживание компьютерной техники — от 10% до 15%;
- проведение внеклассной работы с учениками — от 10% до 40%.
- за почетные, спортивные ученые, звания и научные степени — от 15% до 30%;
- за педагогические звания, работу в спецучреждениях образования — от 10% до 30%.
Надбавка для учителей в 1 тыс. грн
С января 2025 года украинские педагогические работники начали получать новые ежемесячные доплаты. В частности, на выплаты могут рассчитывать также психологи, руководители кружков, воспитатели групп продленного дня.
Согласно решению правительства, речь идет не о повышении должностного оклада, а лишь о дополнительных суммах, введенных на время действия военного положения.
Реализация программы будет происходить в две волны:
- с 1 января 2025 года — надбавка составляет 1 тыс. грн (1,3 тыс. грн до уплаты налогов);
- с 1 сентября 2025 года надбавка возрастет до 2 тыс. грн (2,6 тыс. грн до уплаты налогов).
Начисление дополнительных сумм к зарплатам учителей произойдет автоматически.
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