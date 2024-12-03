Які зарплати в приватних та державних школах отримують вчителі — розмір виплат в Україні

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні зарплати вчителів у державних і приватних школах значно різняться, залежно від типу закладу. Рівень оплати також варіюється залежно від міста, де працює педагог.

Про це розповів учитель української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, Артур Пройдаков в інтерв'ю 24 Каналу.

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За словами освітянина, у Києві та Львові вчителі та директори шкіл можуть отримувати додаткові виплати. Це, зокрема, премії, доплати за престижність чи фінансова підтримка з міського бюджету.

"Але в середньому, за моїми спостереженнями, якщо ви працюєте на повну ставку, маєте досвід, класне керівництво, то у державній школі можете отримувати десь 10-15 тисяч гривень. Педагог у приватній школі може отримувати в середньому 20-25 тисяч гривень, якщо працюєте на повну ставку", — заявив Пройдаков.

Він зазначив, що вчителі, які беруть участь у різних проєктах, можуть заробляти більше. Водночас розмір заробітку залежить від регіону та наявності додаткових виплат від місцевої влади.

"Я вважаю, що мінімальна зарплата учителя має становити 25 тисяч гривень", — наголосив Пройдаков.

Педагог підкреслив, що готовий підтримати такі ініціативи, щоб змінити систему на краще та заохотити вчителів до активнішої роботи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року педагогічні працівники в середніх школах отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 1 300 грн, а з 1 вересня її збільшать до 2 600 грн. Надбавка стосуватиметься не лише вчителів, але й керівників гуртків, вихователів груп продовженого дня та шкільних психологів.

Ми також писали, що середні зарплаті вчителів в Україні не влаштовують освітян, тому вони часто шукають додаткові джерела доходу. Для того, щоб заробляти більше, педагоги зокрема вибирають репетиторство та додаткові заняття.