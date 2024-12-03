Какие зарплаты в частных и государственных школах получают учителя — размер выплат в Украине

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине зарплаты учителей в государственных и частных школах значительно отличаются в зависимости от типа заведения. Уровень оплаты также варьируется в зависимости от города, где работает педагог.

Об этом рассказал учитель украинского языка и литературы, ставший в 2021 году победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, Артур Пройдаков в интервью 24 Каналу.

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Какие зарплаты в частных и государственных школах Украины

По словам педагога, в Киеве и Львове учителя и директора школ могут получать дополнительные выплаты. Это, в частности, премии, доплаты за престижность или финансовая поддержка из городского бюджета.

"Но в среднем, по моим наблюдениям, если вы работаете на полную ставку, имеете опыт, классное руководство, то в государственной школе можете получать где-то 10-15 тысяч гривен. Педагог в частной школе может получать в среднем 20-25 тысяч гривен, если работаете на полную ставку", — заявил Пройдаков.

Он отметил, что учителя, участвующие в разных проектах, могут зарабатывать больше. В то же время, размер заработка зависит от региона и наличия дополнительных выплат от местных властей.

"Я считаю, что минимальная зарплата учителя должна составлять 25 тысяч гривен", — подчеркнул Пройдаков.

Педагог подчеркнул, что готов поддержать такие инициативы, чтобы изменить систему к лучшему и привлечь учителей к более активной работе.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 января 2025 педагогические работники в средних школах будут получать ежемесячную доплату в размере 1 300 грн, а с 1 сентября ее увеличат до 2 600 грн. Надбавка касается не только учителей, но и руководителей кружков, воспитателей групп продленного дня и школьных психологов.

Мы также писали, что средние зарплаты учителей в Украине не устраивают педагогов, поэтому они часто ищут дополнительные источники дохода. Для того чтобы зарабатывать больше, педагоги в частности выбирают репетиторство и дополнительные занятия.