Україна
Зарплати вчителів — Гетманцев пояснив, чому вони мають зрости

Зарплати вчителів — Гетманцев пояснив, чому вони мають зрости

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 13:37
Зарплати вчителів в Україні у 2026 році — Гетманцев назвав умову, яка може завадити зростанню виплат
Вчителька й діти. Фото: УНІАН

Кабмін України має знайти рішення, яке дозволить підвищити зарплату вчителям. Якщо такої можливості не буде у 2026 році, тоді переглянути виплати освітянам необхідно за наступні два роки.

Про це заявив в етері Новини.LIVE керівник фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

Читайте також:

Данило Гетманцев про зарплати вчителів

За його словами, вчителі  повинні знати, що держава звернула на них увагу і це питання почало вирішуватися.

"Бо більш занедбаної професії, з боку ставлення держави, важко знайти", — підкреслив політик.  

Данило Гетманцев також зауважив, що зарплата педагога має становити близько 25 тисяч гривень.

Як має змінитися зарплата вчителів у 2026 році

Нагадаємо, нещодавно очільник Освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак запропонував парламенту прийняти правки до проєкту Держбюджету на 2026 та збільшити оплату праці педагогам

Він пояснив, що його пропозиція передбачає, що щомісячний оклад вчителя з 1 вересня 2026 року буде на рівні не менше трьох мінімальних зарплат. 

Раніше ми розповідали, що вчителям у дев'яти українських регіонах доплачуватимуть більше за роботу у несприятливих умовах. Йдеться про педагогів, які працюють на очній та змішаній формі у навчальних закладах на прифронтових територіях. 

Також ми писали про галузі, де українцям платять найвищі зарплати

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
