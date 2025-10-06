Три мінімальні зарплати для вчителів — коли їхні виплати можуть зрости

Учителька проводить урок. Фото: УНІАН

Посадовий оклад вчителів в Україні зросте до рівня трьох мінімальних зарплат, якщо Верховна Рада підтримає відповідні правки до Закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік". У такому випадку оновлені виплати освітяни почнуть отримувати з початком нового навчального року - з вересня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

Як можуть змінитися зарплати вчителів

За його словами, зміни передбачають, що молоді вчителі отримуватимуть по 19 тисяч гривень – це три мінімальні зарплати.

"Зараз молодий вчитель із доплатою у 2 тисячі гривень отримує на руки приблизно 8,2 тисячі гривень, а ми хочемо, щоб він отримував понад 19 тисяч гривень. Уперше бачимо реальну можливість це зробити", — написав Бабак.

Голова освітнього комітету підкреслив, що зараз з'явився шанс не просто "підтягнути" зарплати вчителів, а змінити саму систему нарахування виплат. Як зазначив політик, сучасна система, яка передбачає доплати й надбавки не допомагає підвищити базовий оклад вчителів.

Нагадаємо, з жовтня 2025 року українцям, які викладають у школах у прифронтових громадах, додатково виплачуватимуть по 4 тисячі гривень щомісяця. Гроші, загалом, нараховуватимуть 25 тисячам педагогів.

Нещодавно ми писали, за яким принципом розраховується зарплата українських вчителів. Середній дохід педагогів наразі тримається на позначці у 15 тисяч гривень. Дізнавайтесь також, як відрізняються зарплати вчителів в Україні та ЄС.