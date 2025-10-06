Відео
Головна Фінанси Нові зарплати вчителів — що пропонують у Верховній Раді

Нові зарплати вчителів — що пропонують у Верховній Раді

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 21:03
Три мінімальні зарплати для вчителів — коли їхні виплати можуть зрости
Учителька проводить урок. Фото: УНІАН

Посадовий оклад вчителів в Україні зросте до рівня трьох мінімальних зарплат, якщо Верховна Рада підтримає відповідні правки до Закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік". У такому випадку оновлені виплати освітяни почнуть отримувати з початком нового навчального року -  з вересня. 

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

Читайте також:

Як можуть змінитися зарплати вчителів 

За його словами, зміни передбачають, що молоді вчителі отримуватимуть по 19 тисяч гривень – це три мінімальні зарплати.

"Зараз молодий вчитель із доплатою у 2 тисячі гривень отримує на руки приблизно 8,2 тисячі гривень, а ми хочемо, щоб він отримував понад 19 тисяч гривень. Уперше бачимо реальну можливість це зробити", — написав Бабак. 

Голова освітнього комітету підкреслив, що зараз з'явився шанс не просто "підтягнути" зарплати вчителів, а змінити саму систему нарахування виплат. Як зазначив політик, сучасна система, яка передбачає доплати й надбавки не допомагає підвищити базовий оклад вчителів.  

Що ще варто знати 

Нагадаємо, з жовтня 2025 року українцям, які викладають у школах у прифронтових громадах, додатково виплачуватимуть по 4 тисячі гривень щомісяця. Гроші, загалом, нараховуватимуть 25 тисячам педагогів. 

Нещодавно ми писали, за яким принципом розраховується зарплата українських вчителів. Середній дохід педагогів наразі тримається на позначці у 15 тисяч гривень. Дізнавайтесь також, як відрізняються зарплати вчителів в Україні та ЄС

держбюджет зарплати вчителі виплати гроші мінімальна зарплата
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
