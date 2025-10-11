Видео
Главная Финансы Зарплаты учителей — Гетманцев объяснил, почему они должны вырасти

Зарплаты учителей — Гетманцев объяснил, почему они должны вырасти

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 13:37
Зарплаты учителей в Украине в 2026 году — Гетманцев назвал условие, которое может помешать росту выплат
Учительница и дети. Фото: УНИАН

Кабмин Украины должен найти решение, которое позволит поднять зарплату учителям. Если такой возможности не будет в 2026 году, тогда пересмотреть выплаты педагогам необходимо за следующие два года.

Об этом заявил в эфире Новини.LIVE руководитель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев о зарплатах учителей

По его словам, учителя должны знать, что государство обратило на них внимание и этот вопрос начал решаться.

"Потому что более запущенной профессии, со стороны отношения государства, — трудно найти", — подчеркнул политик.

Даниил Гетманцев также отметил, что зарплата педагога должна составлять около 25 тысяч гривен с 2026 года.

Как должна измениться зарплата учителей в 2026 году

Напомним, недавно глава Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак предложил парламенту принять поправки к проекту Госбюджета на 2026 год и увеличить оплату труда педагогам.

Он объяснил, что его предложение предусматривает, что ежемесячный оклад учителя с 1 сентября 2026 года будет на уровне не менее трех минимальных зарплат.

Ранее мы рассказывали, что учителям в девяти украинских регионах будут доплачивать больше за работу в неблагоприятных условиях. Речь идет о педагогах, которые работают на очной и смешанной форме в учебных заведениях на прифронтовых территориях.

Также мы писали об отраслях, где украинцам платят самые высокие зарплаты.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
