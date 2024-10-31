У МОН пояснили, чи підвищать зарплати вчителям з 2025 року

Вчителька біля дошки. Фото: УНІАН

Наступного року українські вчителі можуть розраховувати на збереження своїх заробітних плат, ймовірно, з незначним приростом. Хоча освітня субвенція залишиться на рівні 103 млрд грн, суттєвого підвищення виплат поки що не варто очікувати.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв'ю ТСН.

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Що буде з зарплатами вчителів у 2025 році

Він заявив, що заробітна плата для вчителів наступного року, як мінімум, залишиться на тому ж рівні. Існує ймовірність невеликої надбавки, але в Міністерстві освіти і науки (МОН) поки що не можуть обіцяти зростання зарплат.

Загальний фонд для фінансування зарплат педагогів формується за рахунок освітньої субвенції, яка на 2024 рік становить 103 мільярди гривень. Попри зменшення кількості учнів, що вплинуло на проєкт бюджету на 2025 рік, МОН вирішило зберегти цю суму на рівні минулого року. Таке рішення дозволить не лише утримати рівень виплат, але й, можливо, забезпечити незначне підвищення зарплат для освітян.

Лісовий також зазначив, що середня заробітна плата вчителів в Україні приблизно дорівнює 12 тисячам гривень, що є відносно низьким показником для країни. Найбільші труднощі спостерігаються у фінансуванні праці педагогів дошкільної освіти, де в деяких випадках заробіток не перевищує 6 тисяч гривень. Це ще більше ускладнює ситуацію з нестачею кадрів у цій галузі.

Міністерство освіти і науки вказує, що низький рівень заробітної плати є однією з причин, чому молоді спеціалісти не поспішають обирати цю професію, а досвідчені вчителі вимушені шукати додаткові джерела доходу або змінювати свою кар'єру.

Заробітна плата вчителів упродовж останніх років демонструє зростання, але це підвищення часто не відповідає інфляційним процесам та реаліям економіки. Порівнюючи зарплати освітян за останні п’ять років, можна помітити певний позитивний тренд, однак він не покриває всіх потреб педагогів і не сприяє притоку нових кадрів до галузі. Рішення про підвищення зарплат у 2025 році є важливим для збереження якості освіти, оскільки фінансове задоволення від роботи безпосередньо впливає на мотивацію вчителів.

Міністр також пояснив, що збереження заробітних плат на рівні 2024 року та можливість їх підвищення є лише першим кроком до вирішення складної проблеми забезпечення якості освіти. Дефіцит педагогів стає все більш актуальним, що вимагає комплексного підходу: необхідно не лише підтримувати зарплатний фонд, а й впроваджувати додаткові стимули для молодих фахівців, а також покращувати умови праці та можливості для професійного розвитку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, система оплати праці працівників освіти в Україні залишається застарілою, що призводить до низького рівня заробітних плат. Проте в 2024 році виплати вчителям підвищили.

Ми також писали, що українські освітяни нещодавно скерували звернення до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Міністерства освіти з вимогою не застосовувати 5% військового збору для їхніх заробітних плат. Педагоги нарікають, що і без того в галузі критично низька оплата праці.