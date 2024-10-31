В МОН объяснили, повысят ли зарплаты учителям с 2025 года

Учительница у доски. Фото: УНІАН

В следующем году украинские учителя могут рассчитывать на сохранение своих зарплат, вероятно, с незначительным приростом. Хотя образовательная субвенция останется на уровне 103 млрд грн, существенного повышения выплат пока не стоит ожидать.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью ТСН.

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Он заявил, что заработная плата для учителей в следующем году как минимум останется на том же уровне. Есть вероятность небольшой надбавки, но в Министерстве образования и науки (МОН) пока не могут обещать рост зарплат.

Общий фонд для финансирования зарплат педагогов формируется за счет образовательной субвенции, которая в 2024 году составляет 103 миллиарда гривен. Несмотря на уменьшение количества учащихся, что повлияло на проект бюджета на 2025 год, МОН решил сохранить эту сумму на уровне прошлого года. Такое решение позволит не только удержать уровень выплат, но и, возможно, обеспечить незначительное повышение зарплат для педагогов.

Лисовой также отметил, что средняя заработная плата учителей в Украине примерно равна 12 тысячам гривен, что является относительно низким показателем для страны. Наибольшие затруднения наблюдаются в финансировании труда педагогов дошкольного образования, где в некоторых случаях заработок не превышает 6 тысяч гривен. Это еще больше усугубляет ситуацию с нехваткой кадров в этой области.

Министерство образования и науки указывает, что низкий уровень заработной платы является одной из причин, почему молодые специалисты не спешат выбирать эту профессию, а опытные учителя вынуждены искать дополнительные источники дохода или изменять свою карьеру.

Заработная плата учителей в последние годы демонстрирует рост, но это повышение часто не соответствует инфляционным процессам и реалиям экономики. Сравнивая зарплаты педагогов за последние пять лет, можно заметить определенный положительный тренд, однако он не покрывает все потребности педагогов и не способствует притоку новых кадров в отрасли. Решение о повышении зарплат в 2025 году важно для сохранения качества образования, поскольку финансовое удовлетворение от работы оказывает непосредственное влияние на мотивацию учителей.

Министр также пояснил, что сохранение заработных плат на уровне 2024 года и возможность их повышения — лишь первый шаг к решению сложной проблемы обеспечения качества образования. Дефицит педагогов становится все актуальнее, что требует комплексного подхода: необходимо не только поддерживать зарплатный фонд, но и внедрять дополнительные стимулы для молодых специалистов, а также улучшать условия труда и возможности для профессионального развития.

Что еще нужно знать

Напомним, система оплаты труда работников образования в Украине остается устаревшей, что приводит к низкому уровню заработных плат. Однако в 2024 году выплаты учителям повысили.

Мы также писали, что украинские педагоги недавно направили обращение в Кабинет министров, Верховную Раду и Министерство образования с требованием не применять 5% военного сбора к их заработным платам. Педагоги сетуют, что и без того в отрасли критически низкая оплата труда.