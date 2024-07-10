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Зарплати та ціни у 2024 році — в Мінекономіки оновили прогноз

10 липня 2024 09:34
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати та інфляція в Україні — Мінекономіки змінили прогноз на 2024 рік
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Міністерстві економіки переглянули прогноз щодо економічного та соціального розвитку країни. Зокрема, йдеться про динаміку споживчих цін та заробітних плат у 2024 році.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Як пояснили у Міністерстві економіки, в процесі розроблення прогнозу врахували уточнення статистичної інформації, появу нових даних, зміну припущень, які були закладені до розрахунків.

За розрахунками, споживчі ціни в середньому за рік продовжать зростання. Також підвищиться середньомісячна зарплата працівників (брутто).

За підсумком 2024 року прогнозують:

  • рівень номінального обсягу ВВП — 7 484,7 млрд гривень;
  • рівень реального зростання ВВП — на 3,5%;
  • індекс споживчих цін — 105,4% (у середньому до 2023 року), 107,9% (грудень до грудня минулого року);
  • рівень середньомісячної зарплати працівників — 20 581 гривня, номінальної, скоригованої на індекс споживчих цін — 112,0% до минулого року;
  • безробіття населення у віці від 15 до 70 років за методологією Міжнародної організації праці — 18,2% до робочої сили певної вікової групи;
  • експорт товарів та послуг — 53 478 млн доларів, зростання проти 2023 року на 4,7%;
  • імпорт товарів та послуг — 94 439 млн доларів, рівень зростання проти попереднього року на 6,3%.

Раніше прогнозували середню зарплату на рівні 21 809 гривень, однак зростання реальної зарплатні на 8,5% через дещо вищу інфляцію.

У прогнозі, затвердженому минулого року, прогнозували середньорічну інфляцію 8,5% й 9,7% на грудень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні більш ніж 80% громадян оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.

Також ми писали, що українці можуть розраховувати на підвищення рівня своїх зарплат у зв'язку з тим, що з 2024 року роботодавці зобов'язані індексувати їх на рівень інфляції. Це передбачено ст. 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Мінекономіки зарплати робота інфляція ціни ринок праці

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