Зарплата в Польше и Украине – на сколько отличаются доходы

Гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине и Польше уровень заработной платы существенно отличается. Согласно проведенному анализу, средняя зарплата в соседней стране превышает украинскую в несколько раз.

Об этом сообщает Inpoland.

Читайте также:

Как отличаются доходы украинцев и поляков

В частности, в прошлом году в Польше минимальная зарплата составляла 4,24 тыс. злотых брутто (около 980 евро), в то время как украинцы получали минималку на уровне 8 тыс. гривен (около 176 евро).

Летом в Польше во второй раз повысили минимальную заработную плату. С 1 июля 2024 года выросла до 4,3 тыс. злотых брутто в месяц или 28,1 злотого брутто в час.

Самая большая минимальная заработная плата, что является гарантированной оплатой труда в Польше, привлекает украинцев ехать на заработки.

В то же время, в среднем поляки зарабатывают еще больше. Так, средний доход в Польше составляет около 8,4 тыс. злотых брутто (в пересчете это около 1,95 тыс. евро). В то время как среднестатистический украинец имеет среднюю заработную плату на уровне всего 16 тыс. гривен (то есть 400 евро).

Также зарплаты в обеих странах разнятся по сферам. Как и в Украине, больше всего зарабатывают IТ-работники. Что касается средней зарплаты в Украине, то достаточно высокие предложения в нескольких отраслях. Речь идет о гражданских профессиях сфер: строительство, сельское хозяйство и обслуживание. Однако в Польше в таких отраслях зарплаты тоже значительно выше.

Стоимость жизни в Польше и Украине

Аналитики советуют обращать внимание на разницу не только в зарплатах, но и на стоимость жизни в обеих странах. Так, в Польше цены на ряд товаров и услуг значительно выше, чем в Украине.

Однако благодаря более высокой зарплате, поляки имеют более высокую покупательную способность, чем украинцы. Так, аренда жилья, продукты и коммунальные услуги хоть и стоят дороже, но это покрывается более высокими доходами.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине более 80% граждан оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.

Также мы писали, что украинская могут рассчитывать на повышение уровня своих зарплат в связи с тем, что с 2024 года работодатели обязаны индексировать их на уровень инфляции. Это предусмотрено ст. 39 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".