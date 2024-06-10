Зарплаты на госслужбе — доходы чиновников существенно выросли во время войны

Портфель чиновника. Фото: Freepik

В Украине заработная плата, обнародованная чиновниками в декларациях за 2022 год, существенно выросла против довоенного, 2021 года. Разница составляет более 60%.

Об этом говорится в материале издания ZN.UA.

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Большие доходы на госслужбе

Соответствующий анализ заработных плат государственных служащих с 2020 по 2023 год провел Fiscal Policy Research Center. В частности, были исследованы гендерные и территориальные отличия, а также разница между категориями должностей. Согласно полученным данным, заметна положительная динамика заработных плат.

В 2020 году 182 тыс. государственных служащих подали декларации с суммарным доходом в 38 млрд гривен. В 2022 году количество декларантов сократилось до 165 тысяч благодаря ослаблениям для чиновников во время войны в вопросе подачи деклараций, однако общая сумма существенно выросла — 51 млрд гривен.

В среднем заработная плата для госслужащих сейчас повысилась на 66%. Если до войны составляла 208 тыс. гривен, то уже через год — 312 тыс. гривен в год (с 17 тыс. до 26 тыс. гривен в месяц).

Причины роста зарплат чиновников

Как отмечает издание, сейчас государственные служащие имеют достаточно конкурентную заработную плату. В частности, по некоторым уровням должностей среднемесячное значение даже больше показателя в частном секторе.

Так, госслужащим категории "Б" выплачивают в среднем ежемесячно на 57% больше, чем имеет руководство среднего звена в частной сфере, а госслужащим категории "В" — на 15% выше работников разных отраслей бизнеса.

Такую динамику спровоцировали два фактора:

большой рост заработной платы служащих сектора безопасности и обороны;

девальвация национальной валюты.

Что еще стоит знать

Напомним, работодатели вынуждены повышать зарплаты украинцам из-за критического соотношения количества вакансий и резюме, а также масштабного дефицита кадров за последние годы. Известно, как изменятся выплаты.

Ранее мы писали, что в Украине многие профессии связаны с тяжелыми и вредными условиями труда, что увеличивает риск получения травм или инфекций. В таком случае государство предоставляет страховые выплаты.