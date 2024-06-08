Травма на виробництві — скільки платять після нещасного випадку на роботі в Україні

Працівник шахти. Фото: УНІАН

Законодавство України передбачає виплати страхового відшкодування постраждалим працівникам у разі нещасного випадку, що призвів до тимчасової втрати працездатності або смерті. Серед можливих наслідків травматичних подій, які можуть стати підставою для виплат, визначені опіки, обмороження, тілесні ушкодження, отруєння, ураження струмом, тепловий удар і інші.

Про це йдеться в Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

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Які компенсації за нещасний випадок на роботі можна отримати в Україні

Багато професій пов'язані з важкими та шкідливими умовами праці, що збільшує ризик отримання травм або інфекцій. У випадку нещасного випадку на виробництві, що призвів до проблем зі здоров'ям, держава передбачає страхові виплати постраждалим працівникам. Суми цих виплат різняться і залежать від різних обставин, таких як серйозність травми, наслідки для здоров'я та інші фактори.

В Україні можна отримати різні види фінансових виплат внаслідок травмування або професійного захворювання, а саме:

Допомога по тимчасовій непрацездатності — 100% середньої заробітної плати (перші 17 днів оплачує страхувальник, з 18 дня — держава);

Одноразова виплата в разі стійкої втрати професійної працездатності — 7 мінімальних заробітних плат, призначається на підставі висновку МСЕК (56 000 грн);

Щомісячні страхові виплати — від 1 до 4 розмірів МЗП (залежить від ступеня втрати професійної працездатності);

Виплати у разі тимчасового переведення на легшу роботу з меншим доходом — збереження середньомісячної зарплати на термін, визначений МСЕК (перші 14 днів доплачує страхувальник, з 15 дня — держава);

Щомісячні виплати потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію — середньомісячна зарплата протягом визначеного строку;

Щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування матері під час вагітності — розмір державної допомоги дітям з інвалідністю (до настання 18 років);

Компенсація вартості проїзду до місця лікування та/або реабілітації і назад потерпілому та особі, яка його супроводжує.

Яка компенсація у разі смерті на виробництві

Якщо в наслідок нещасного випадку робітник помер, його родина отримує фінансову допомогу. Наприклад, сім'я отримує одноразову фінансову допомогу в розмірі 40 мінімальних зарплат (320 000 грн на 2024 рік). Кожна людина, яка була на утриманні померлого, також отримує одноразову підтримку в розмірі 8 мінімальних заробітних плат. Витрати на поховання та пов'язані з ними послуги покриваються окремо.

Як отримати виплати за нещасний випадок на виробництві

З початку 2023 року відповідальність за призначення, перерахунок, продовження та виплату страхових виплат за нещасний випадок на виробництві перейшла на Пенсійний фонд України (ПФУ), раніше ці функції виконував Фонд соціального страхування.

Для подання заяви та необхідних документів можна особисто звернутися або скористатися послугами уповноваженого представника до територіального органу ПФУ за місцем проживання. Також існує можливість подати звернення в електронній формі через веб-сайт Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Термін розгляду поданих документів становить 10 календарних днів. Протягом цього періоду вирішується питання про виплату фінансового забезпечення. Гроші можна отримати шляхом перерахування на банківські рахунки уповноважених банків або через відділення Укрпошти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські роботодавці змушені підвищувати зарплати через критичне співвідношення кількості вакансій та резюме, а також наймасштабніший дефіцит кадрів за останні роки. Це призводить до того, що реальні зарплати (з урахуванням інфляції) можуть повернутися на рівень до повномасштабної війни вже наступного року.

Ми також писали, що в Україні очікується масове звільнення працівників у 2024 році. Громадян не влаштовує низька оплата праці.