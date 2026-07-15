Зарплати в Україні: кому з фахівців платять понад 65 000 грн у липні
В Україні середня заробітна плата деяких працівників суттєво підвищилась, перевищивши 65 000 грн. Станом на липень 2026 року частині фахівців роботодавці підняли суми до 47% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про те, кому готові платити більше, розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з кадрових сайтів.
У кого середня зарплата в Україні перевищила 65 000 грн
Як свідчать дані порталу з пошуку роботи Work.ua, за останній рік у низки фахівців середня зарплата перетнула позначку 65 000 грн. Зокрема, станом на липень на таку суму можуть розраховувати програмісти PHP (PHP developer/розробник PHP).
Зарплата у таких працівників на 33% вища проти липня минулого року. Йдеться про суму, розраховану за даними з 46 вакансій, розміщених на Work.ua за останні три місяці. Проте кількість пропозицій такої роботи скоротилась за останній рік на 71%.
Також роботодавці переглянули оплату праці за вакансіями "Стоматолог" (Dentist/ендодонтист). Зараз такі фахівці у середньому в Україні заробляють 65 000 грн, що на 18% більше, якщо порівнювати з липнем 2025 року. Рік тому платили 55 000 грн.
Суму розрахували за даними з 475 вакансій, розміщених на сайті за попередні три місяці. Кількість пропозицій для таких спеціалістів за останній рік зросла лише на 1%.
Окрім того, підвищилась заробітна плата у "Автомалярів" (рихтувальник/керівник малярної ділянки СТО), які в середньому заробляють 65 000 грн. Показник на 18% вищий проти липня минулого року, коли пропонували 55 000 грн.
Суму визначили за даними з 338 вакансій, розміщених на Work.ua за три місяці. Число пропозицій роботи для таких фахівців скоротилося за рік на 1%.
Також у списку тих, у кого середня заробітна плата перетнула позначку 65 000 грн:
- Full stack програміст — 68 000 грн (+27%);
- Поліграфолог — 70 000 грн;
- Інженер з підготовки виробництва — 70 000 грн;
- Директор підприємства — 70 000 грн (+17%);
- Директор з будівництва — 70 000 грн (+22%);
- Водій-міжнародник — 70 000 грн (+27%);
- Програміст 1C — 70 000 грн (+40%);
- Інвестиційний аналітик — 72 500 грн (+45%);
- Бізнес-аналітик — 73 500 грн (+47%).
Як змінилась середня зарплата за рік
За інформацією кадрового майданчика, у липні 2026 року в Україні середня зарплата за вакансіями перебуває на рівні 30 000 грн. За останні два місяці сума не змінилась, однак у травні зросла на 1 000 грн, а на початку січня становила 27 500 грн.
За останній рік показник середньої оплати праці підвищився на 20%. Торік українцям платили 25 000 грн.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що Міністерство фінансів запропонувало закласти новий розмір мінімальної зарплати на наступні три роки. Відомство прогнозує поступове щорічне зростання сум. Якщо зараз показник перебуває на рівні 8 647 грн, то у 2029 розраховують на підвищення до 11 114 грн. Також передбачається зміна підходу у процедурі індексації.
Ще Новини.LIVE повідомляли, що у 2027-му в Україні деякі фахівці отримають підвищені посадові оклади. Зростання закріплене на офіційному рівні. Уряд оновив оклади для працівників "Офісу із залучення та підтримки інвестицій". З нового року оклад у декого з них зросте на 4 300 грн, до 48 000 грн.
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