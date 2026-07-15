Зарплати в Україні: кому з фахівців платять понад 65 000 грн у липні

Працівниця в офісі, гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні середня заробітна плата деяких працівників суттєво підвищилась, перевищивши 65 000 грн. Станом на липень 2026 року частині фахівців роботодавці підняли суми до 47% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про те, кому готові платити більше, розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з кадрових сайтів.

У кого середня зарплата в Україні перевищила 65 000 грн

Як свідчать дані порталу з пошуку роботи Work.ua, за останній рік у низки фахівців середня зарплата перетнула позначку 65 000 грн. Зокрема, станом на липень на таку суму можуть розраховувати програмісти PHP (PHP developer/розробник PHP).

Зарплата у таких працівників на 33% вища проти липня минулого року. Йдеться про суму, розраховану за даними з 46 вакансій, розміщених на Work.ua за останні три місяці. Проте кількість пропозицій такої роботи скоротилась за останній рік на 71%.

Графіка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Також роботодавці переглянули оплату праці за вакансіями "Стоматолог" (Dentist/ендодонтист). Зараз такі фахівці у середньому в Україні заробляють 65 000 грн, що на 18% більше, якщо порівнювати з липнем 2025 року. Рік тому платили 55 000 грн.

Суму розрахували за даними з 475 вакансій, розміщених на сайті за попередні три місяці. Кількість пропозицій для таких спеціалістів за останній рік зросла лише на 1%.

Динаміка зміни зарплатні. Джерело: work.ua

Окрім того, підвищилась заробітна плата у "Автомалярів" (рихтувальник/керівник малярної ділянки СТО), які в середньому заробляють 65 000 грн. Показник на 18% вищий проти липня минулого року, коли пропонували 55 000 грн.

Суму визначили за даними з 338 вакансій, розміщених на Work.ua за три місяці. Число пропозицій роботи для таких фахівців скоротилося за рік на 1%.

Графіка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Також у списку тих, у кого середня заробітна плата перетнула позначку 65 000 грн:

Full stack програміст — 68 000 грн (+27%);

Поліграфолог — 70 000 грн;

Інженер з підготовки виробництва — 70 000 грн;

Директор підприємства — 70 000 грн (+17%);

Директор з будівництва — 70 000 грн (+22%);

Водій-міжнародник — 70 000 грн (+27%);

Програміст 1C — 70 000 грн (+40%);

Інвестиційний аналітик — 72 500 грн (+45%);

Бізнес-аналітик — 73 500 грн (+47%).

Як змінилась середня зарплата за рік

За інформацією кадрового майданчика, у липні 2026 року в Україні середня зарплата за вакансіями перебуває на рівні 30 000 грн. За останні два місяці сума не змінилась, однак у травні зросла на 1 000 грн, а на початку січня становила 27 500 грн.

За останній рік показник середньої оплати праці підвищився на 20%. Торік українцям платили 25 000 грн.

Динаміка зміни зарплати за останній рік. Джерело: work.ua

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Міністерство фінансів запропонувало закласти новий розмір мінімальної зарплати на наступні три роки. Відомство прогнозує поступове щорічне зростання сум. Якщо зараз показник перебуває на рівні 8 647 грн, то у 2029 розраховують на підвищення до 11 114 грн. Також передбачається зміна підходу у процедурі індексації.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що у 2027-му в Україні деякі фахівці отримають підвищені посадові оклади. Зростання закріплене на офіційному рівні. Уряд оновив оклади для працівників "Офісу із залучення та підтримки інвестицій". З нового року оклад у декого з них зросте на 4 300 грн, до 48 000 грн.