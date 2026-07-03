Зарплата у 104 000 грн: у кого з держслужбовців зросли виплати

Жінка за комп'ютером в офісі. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні найвищу середню заробітну плату з-поміж центральних держорганів влади гарантують працівникам незалежних регуляторів та окремих установ. Це випливає з оприлюдненої урядом актуальної інформації про рівень оплати праці та чисельність держслужбовців за травень 2026 року.

Про те, які зарплати отримують посадовці, розповідають Новини.LIVE.

Як змінились зарплати у держорганах України

Згідно з інформацією Міністерства фінансів, відомство забезпечує прозорість та відкритість у питанні використання бюджетних коштів, зокрема у сфері нарахування зарплат у держсекторі, окрім оборонного сектору.

Ґрунтуючись на даних, одержаних від держорганів, фінансове відомство регулярно здійснює оновлення аналітичного інструменту "дашборду" щодо грошової мотивації та чисельності працівників держорганів, місцевих держадміністрацій, а також органів судової влади.

Зокрема, у травні у держорганах влади налічувалося 165,9 тис. працівників, що на 1,6 тис. осіб менше проти аналогічного періоду попереднього року. З цієї кількості:

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108,7 тис. осіб працюють у держорганах центрального рівня (разом з терорганами);

23,2 тис. осіб — у місцевих держадміністраціях;

34,1 тис. осіб налічується у судовій владі.

Щодо оплати праці, то у травні спостерігалося зростання середньої зарплати проти травня 2025-го в усіх категоріях держорганів. Зокрема, у відсотковому вираженні зафіксовано таку динаміку:

обласні державні/військові адміністрації — на 31,3% більше;

органи судової влади — на 9,6% вище;

апарати держорганів центрального рівня — плюс 4,1%;

тероргани центральних органів влади обласного рівня — на 6,3% більше.

Найвищі показники середньої зарплати у держорганах центрального рівня зафіксували:

у Нацкомісї, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг — 104,4 тис. грн;

у Рахунковій палаті — 97,6 тис. грн;

в Антимонопольному комітеті — 93,6 тис. грн;

в Апараті Верховної Ради — 86,8 тис. грн;

у Нацагенції з питань запобігання корупції — 83,5 тис. грн.

У Мінфіні зауважують, що розрахунки зарплат держслужбовців зробили на основі окладів, премій, одноразових виплат, компенсацій за невикористану відпустку, матдопомогу на соціально-побутові питанння, вихідної допомоги у разі звільнення, інших виплат, передбачених нормами законодавства, а тому місячні показники середньої зарплатні можуть коливатися.

На які оклади та премії мають право держслужбовці у 2026 році

Згідно із нормами закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад", працівникам держслужби нараховують підвищені мінімальні посадові оклади, які переглянули цього року.

Працівникам мають мінімально забезпечувати два з половиною прожиткові мінімуми для працездатних осіб. Йдеться про суму у 8 320 грн (3 328 грн×2,5).

Максимальний посадовий оклад на посадах керівників державних органів першого типу (поширюється на всі області), становить 15 мінімальних окладів. Йдеться про суму у 124 800 грн (15 × 8 320 грн).

Щодо варіантивної складової зарплати працівників держслужби, то, зокрема, премії обмежені чіткими рамками:

місячна премія — не більш ніж 30% від окладу за місяць;

квартальна премія — 90% від окладу;

загальний розмір премії за рік — 30% фонду зарплати за рік.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Україні фіксують найвищий рівень зарплати. За даними Держстату, лідирує із сумою середньої оплати у 47 120 грн Київ. Далі йде столичний регіон із сумою у 32 370 грн. Водночас, найменші середні доходи спостерігаються у Чернівецькій (22 350 грн) та Кіровоградській областях (22 340 грн).

Ще Новини.LIVE повідомляли про позитивну динаміку у зростанні зарплат для людей з інвалідністю. Останнім часом на українському ринку праці з'явлється дедалі більше вакансій для такої категорії громадян, а подекуди зі значно вищими зарплатами. Зокрема, штукатурам обіцяють 80 000 грн, тоді як на ринку простим працівникам у середньому гарантують 65 000 грн.