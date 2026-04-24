Зарплати у 2026 році: яким фахівцям кардинально змінять рівень оплати праці

У 2026 році в українському уряді розглядають можливість підвищення престижу науки, втримання кадрів та стимулювання розвитку інновацій шляхом перегляду рівня заробітної плати у науковій сфері. Нині опрацьовують рішення щодо підвищення оплати праці до 50%.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки Дениса Курбатова.

Як зміниться рівень оплати праці в науковій галузі

Згідно з інформацією посадовця, у Міністерстві освіти вже працюють над механізмом підвищення зарплати наукових працівників через вкрай негативну тенденцію в оплаті праці. Зарплати фахівців без досвіду стартують від 10 000 — 12 000 грн, а середній рівень доходів науковців становить 15 000 — 18 000 грн.

Лише деяким спеціалістам нараховують вищі виплати за рахунок фінансових грантів та зовнішнього фінансування.

Відомство вже реалізувало новий підхід, що передбачає базове фінансування наукових закладів залежно від результату атестації, виділивши додаткову суму у 3 000 000 000 грн. Це дало змогу окремим науковцям платити щомісяця більше до 10 000 грн.

Окрім того, у рамках державного замовлення на науково-технічну продукцію орієнтир зарплати сягає 35 000 грн для тих, хто бере участь у відповідних проєктах.

Однак у Міносвіти опрацьовують більш масштабний варіант підвищення, що дозволить підняти заробітну плату таких фахівців на 30% та додатково на 20%. Загалом такий підхід збільшить оплату праці науковців до 50%. Відповідні напрацювання мають намір сформувати до травня із перспективою запуску вже з середини поточного року.

У Міносвіти ставлять за мету за рахунок перегляду рівня оплати праці підвищити престижність відповідної сфери діяльності серед українських спеціалістів, втримати кадри, дати новий стимул до розвитку інновацій, попри обмеження бюджетних можливостей.

Які зміни готують в оплаті праці вчителів

За даними відомства, з вересня заробітна плата педагогів зросте ще на 20% на додаток до 30%, що були введені на початку року. Однак у Міністерстві освіти вважають, що такого перегляду розміру оплати праці недостатньо, тому опрацьовують нову модель нарахування зарплати. Зміни планують впровадити з наступного року. Зокрема, серед основних новацій:

надбавка за престижність стане складовою посадового окладу, що унеможливить скорочення таких доплат з боку місцевої влади;

доплата за несприятливі умови також увійде у склад окладу;

тимчасові доплати у розмірі 2 000 грн та 4 000 грн теж стануть невід'ємною частиною окладу;

виведення педагогів з Єдиною тарифної сітки (ЄТС), що дасть змогу підвищити розмір окладу та зробити кратним мінімальній заробітній платі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, скільки мінімально може отримати вчитель початкових класів, що визначають за Єдиною тарифною сіткою. Зокрема, у квітні педагог 1-4 класів найменше може претендувати на суму 13 600 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що хоч заробітна плата вчителя у 91,9% громад зросла на близько 30%, проте зміни відбулися нерівномірно у зв'язку з дефіцитом фінансування. Виплати продовжують залежати від розподілу бюджетів на місцях.