Як зміняться зарплати українців упродовж року — деталі

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Прогноз керівників українських підприємств на найближчий рік передбачає зростання заробітних плат. Однак їхні сподівання щодо цього дещо послабилися.

Про це йдеться у звіті "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку України за ІІ квартал 2024 року.

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Як зміниться оплата праці

Згідно з опитуванням, респонденти очікують повільніші темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей становить 54,8% порівняно з 62,6% у першому кварталі 2024 року. Найвищі очікування спостерігаються у підприємств сільського господарства.

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Негативні оцінки респондентів щодо зміни кількості працівників на їхніх підприємствах у наступні 12 місяців зросли: баланс відповідей становить "мінус" 10,7% у порівнянні з "мінусом" 6,3% у першому кварталі 2024 року. Негативні очікування виявлені у респондентів усіх видів економічної діяльності.

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Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві економіки переглянули прогноз щодо економічного та соціального розвитку країни. Зокрема, йдеться про динаміку споживчих цін та заробітних плат у 2024 році.

Ми також повідомляли, що в Україні більш ніж 80% громадян оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.